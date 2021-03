Norske helsemyndigheter må ta et vanskelig valg. Før de bestemmer seg, bør de se til Sverige.

Dersom Norge velger å utsette eller skrote Astra Zeneca-vaksinen, vil kostnadene bli høye. Foto: Shutterstock

«Myndigheter og forskere i andre land ser også på dette. Blant annet våre nordiske kolleger, som vi har vært i tett dialog med.»

Det sa Søren Brostrøm, direktør for den danske Sundhedsstyrelsen, da han torsdag utvidet pausen for Astra Zeneca i ytterligere tre uker. Det er allerede to uker siden den forrige sprøyten ble satt.