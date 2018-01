Debatten om pleiepenger brøt omtrent alle regler for saklig diskusjon.

Like før jul kunne man lese at nordmenn er blitt mindre intelligente. Og det gjaldt ikke bare oss: I hele Skandinavia synker intelligensen, kunne man lese.

Ironisk nok viste saken seg å være feil, kunne NTB melde denne uken. Det danske vitenskap.dk har undersøkt saken nærmere og funnet ut at artikkelen for det første er misvisende, og for det andre er den gammel.

Undersøkelsen om danskenes IQ viste seg å være laget av den danske forskeren Thomas Teasdale for over ti år siden. Den kunne fortelle at IQ-en blant vernepliktige falt svakt i løpet av en seksårsperiode mellom 1998 og 2004. Deretter har IQ-en ifølge Teasdales data ligget stabilt til og med 2016, kan nyhetsbyrået nå fortelle.

Ikke en nyhet

Men det er ikke så rart at saken havnet på trykk likevel. Det er en vanlig oppfatning at svært mange ting var bedre før – særlig ungdommen pleier å ha vært bedre før. Hvem har vel ikke selv tenkt tanken innimellom? En 4000 år gammel sumerisk tekst skal ha klaget over at ungdommen på den tiden var katastrofalt mer kunnskapsløs enn generasjonen før. En samurai i det gamle Japan skal også ha klaget over at unge samuraier bare var opptatt av å gre håret og se seg i speilet.

En kikk på sosiale medier eller kommentarfeltene nå til dags gir ofte noe av det samme inntrykket. Det er ikke blitt noe bedre etter at emotikoner er blitt en del av det høyfrekvente skriftlige vokabularet.

Men noen ganger går det galt også i det som presumptivt skal være saklige debatter om alvorlige og betente temaer. Det gjorde det denne vinteren.

Tendensiøst utenomsnakk

Det er gøy med morsomme debatter og kvikke replikker, men det krever både vidd og intelligens. Og ofte blir det vanskelig når følelsene tar overhånd. Da er det greit å ha noen grunnleggende regler for å holde seg til saken.

I 1950-årene forfattet filosofen Arne Næss noen enkle regler for saklig diskusjon. Ved norske universiteter fikk studenter i årevis lære om disse til ex.phil. og ex.fac. Det kan jo likevel være at noen av disse er gått i glemmeboken, så kanskje er det grunn til å ta en kikk på dem igjen. Mange ting var nok bedre i 1950-årene. Reglene for saklig diskusjon er i alle fall ikke blitt noe dårligere siden den gang – hvis man følger dem, vel å merke.

Den første regelen lyder: Unngå tendensiøst utenomsnakk. Det kan for eksempel være å tillegge motdebattanten motiver som vedkommende ikke nødvendigvis har. Da Heidi Nordby Lunde (H) gikk på talerstolen på Stortinget i desember for å forklare hvorfor Regjeringen ville endre reglene for pleiepenger, ble hun etterpå spurt om hun selv hadde barn. Det har hun ikke. Det er imidlertid irrelevant. Et slikt spørsmål dreier debatten over på Nordby Lundes privatliv og er saken likegyldig. Det er ikke hun alene som har bestemt at reglene skal endres, det er det Regjeringen som har gjort i fellesskap.

Spørsmålet om hun har barn, er i beste fall tendensiøst. I verste fall er det infamt.

Hva sa hun faktisk?

Den neste regelen lyder: Unngå tendensiøse gjengivelser. Det betyr at når man gjengir hva motdebattanten har sagt, bør man gjøre det på en måte som ikke forvrenger hva vedkommende faktisk sa. Nordby Lunde ble beskrevet som følelseskald, nedlatende og respektløs overfor foreldre med langtidssyke barn.

Det kjente hun seg ikke igjen i. «Jeg ble spurt om hvem som skal holde et barn i hånden dersom mor ikke er der. Det jeg sa, var at da må det offentlige stille opp», skrev hun. Hun ble gjengitt slik: «Heidi Nordby Lunde svarte at andre fikk være hos ham.» Det er ikke en rimelig gjengivelse av hva hun faktisk sa.

Følelseskald?

De neste to reglene lyder: Unngå tendensiøs flertydighet, og unngå tendensiøs bruk av stråmenn. Det betyr for eksempel at man ikke trekker inn hvorvidt man mener vedkommende er «følelseskald» og ønsker at «foreldre skal utøve grov omsorgssvikt».

Den neste regelen lyder: Unngå tendensiøse originalfremstillinger. Det innebærer for eksempel at man ikke plukker ut bare én del av et resonnement og utelater resten, dersom resten er vesentlig for argumentet. En vesentlig del av Nordby Lundes resonnement dreide seg om hvordan det offentlige bør avlaste foreldre i en ekstremt vanskelig situasjon. Det er urimelig å utelate den biten når man skal argumentere mot henne.

Den siste regelen lyder: Unngå tendensiøse tilberedelser av innlegg. Det betyr at man ikke bør bruke sarkasme, ironi, skjellsord eller overdrivelser. Det var blant de få reglene som ble overholdt i debatten. Det er i det minste godt.

Alvorlige debatter trenger saklig diskusjon. Skal politikere orke å stå i jobben, kan man med fordel behandle dem som folk, selv når man er opprørt. Det øker også sannsynligheten for økt forståelse, bedre debatt og mer informerte avgjørelser. Reglene til Arne Næss er et godt utgangspunkt.