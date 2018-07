Det er et nederlag, men syv år etter terroren må vi som samfunn si til AUF-erne:

Unnskyld for at noen av dere lever med en uakseptabel utrygghet.

Unnskyld for glemselen. 22. juli-angrepet var et politisk attentat, og ideologien lever videre. Det er ikke nok bare å minnes det én dag i juli hvert år.

Unnskyld for at ikke flere anmeldelser av netthat blir fulgt opp. Det har ført til at mange av dere tror det er slik det er å være engasjert ungdomspolitiker. Men det skal på ingen måte være slik.

Unnskyld for at det fremdeles er mange berørte som ikke får den hjelpen de trenger – og ble lovet. En undersøkelse Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli har gjennomført, viser at én av fem berørte fortsatt ikke får den helsehjelpen de trenger.

Unnskyld for at grensen for hva som er greit, blir tråkket over gang på gang. Å sende drapstrusler, er langt over grensen. Å true om å gjenta gjerningene til Norges verste massemorder gjennom tidene, er milevis over grensen.

Dessverre.

Dessverre må årets 22. juli-markering brukes til å beskrive en ny type angrep. Også denne gang på unge politikere. A-magasinet har samlet inn hatmeldinger sendt til AUF-ere. Beskjedene er uforståelig grusomme, som «Synd Breivik ikke traff bedre» og «Han burde tatt deg også». De er også mange. Alle AUF-ere A-magasinet har snakket med, har opplevd netthat. Og meldingene har vært som vann – de har alltid funnet en vei.

Dessverre klarer ikke samfunnet å ta bedre vare på dere. Det er helt forståelig at mange av dere ikke orker mer hets. Samtidig er det en fallitterklæring og et demokratisk problem når Norge mister politiske talenter på denne måten.

Dessverre kjenner hverken Kripos eller politidistriktene omfanget av hatmeldinger som sendes i Norge. Da blir fenomenet udefinert og diffust og dermed lett å vifte bort som en uhåndterbar del av samfunnsutviklingen.

Dessverre varierer oppfølgingen av anmeldelser veldig i ulike politidistrikter. Det er ikke godt nok. Man må få større klarhet i hvor stort problem dette er. Deretter må politidistriktene lære av de beste på dette feltet. Det skal ikke være slik at en anmeldelse i Oslo følges opp, mens en i Finnmark henlegges.

Dessverre har ikke alle tatt inn over seg at det eksisterer et farlig hat mot Arbeiderpartiet. Hatet bygger på en farlig konspirasjonsteori om at partiet ønsker å ødelegge Norge. Men det er ikke landet som er i ferd med å bli ødelagt, det er den fremtidige generasjonen politikere.

Dere fortjener bedre.

Heldigvis.

Heldigvis er mange av dere laget av en spesiell blanding av engasjement og styrke som de fleste kan se langt etter. Er det noe samfunnet vårt trenger, så er det engasjementet for fremtiden som dere har.

Heldigvis klarer Kripos i 90 prosent av tilfellene å finne ut hvem personene bak meldingene er. Nå må de rette personene være nysgjerrige på hva som ligger bak dette grensesprengende hatet. Det er de som har et problem, ikke dere. Løsningen ligger hos overgriperne, ikke ofrene.

Heldigvis oppfordrer politiet ved enhver anledning til å anmelde. I tillegg må de vise i handling at anmeldelsen er et gode, ikke bare en ytterligere belastning for den som anmelder.

Heldigvis er ikke dette et diffust fenomen. Det finnes knapt noe mer konkret enn en melding – ofte er den også signert med fullt navn. Og Norge er en rettsstat. Dette kan prioriteres – hvis det finnes vilje.

Heldigvis har Erna Solberg sagt at hun prioriterer hatkriminalitet. Da kan hun også stilles til ansvar. Det samme kan alle andre politikere som sier én ting, men ikke følger opp i praksis.

For noen har mer ansvar enn andre for å gjøre noe med situasjonen. Statsministeren er én av dem.

Takk.

Takk for at mange av dere lytter til hodet og kroppen når dere kjenner at nok er nok, selv om det betyr å slutte med politikk.

Takk for at flere av dere likevel fortsetter med det politiske arbeidet og mener det er verdt det. Dere viser frem en tro på politikk som er like sjelden som den er viktig.

Takk for at et flertall av oss har fått lov til å glemme det verste fra den bekmørke fredagen i 2011. Det er en gave dere ikke får ta del i.

Takk for at dere står frem og viser skyggesiden av deres liv. Det krever tålmodighet, mot og styrke.

Tusen takk for innsatsen.

Nå er det vår tur. Vår tur til å bygge demninger.

