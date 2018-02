Den lille gutten ble født 25. september 2014. Den 8. desember samme år avdekket helsevesenet følgende skader på den lille kroppen:

Brudd i begge kraveben

Brudd i 16 ribben

Brudd i begge armer og begge lårben

Hudavskrap og misfarging i ansiktets venstre side

Blødning i øyeeplet

Riksadvokaten beordret tiltale

Riksadvokaten beordret tiltale for grov familievold mot mor og stefar etter den gamle straffelovens paragraf 219. Alternativt ble de to tiltalt for at de ikke grep inn og forhindret voldshandlingene mot barnet som de begge hadde omsorg for – det man kaller passiv medvirkning.

Mor og stefar har hele tiden nektet straffskyld.

Nå er begge frifunnet i Lofoten tingrett. Avgjørelsen er rettskraftig etter at Riksadvokaten ikke har anket dommen til lagmannsretten.

Hva forteller det om rettssikkerheten til spedbarn; de mest forsvarsløse blant oss?

Ingen utenforstående

Tingretten utelukker at den lille gutten kan ha påført seg skadene selv. Det skulle bare mangle!

Retten utelukker at utenforstående personer kan ha påført ham skadene.

Det er kun mor, stefar eller begge som kan ha mishandlet guttebarnet, men det er ikke tilstrekkelig til å domfelle én eller begge tiltalte.

For å domfelle for passiv medvirkning, må retten finne det bevist ut over enhver rimelig tvil at en av de tiltalte har utsatt barnet for vold og at den andre har unnlatt å gripe inn.

«Særdeles vanskelig»

I dommen fra Lofoten tingrett sies det rett ut at bevisvurderingen har vært «særdeles vanskelig».

Rettens vurdering er at det ikke kan utelukkes at en av de tiltalte, eller begge, beskytter den andre ved ikke å fortelle det de vet eller har mistanke om.

Retten kan heller ikke utelukke at den ene eller den andre vet hva som har skjedd.

Det foreligger etter rettens vurdering berettiget tvil om hvem som påførte gutten skadene og hva den andre hadde kunnskap eller mistanke om, noe som eventuelt skulle tilsi en handlingsplikt for å forhindre en straffbar handling overfor babyen.

Derfor blir de tiltalte frifunnet. De frifinnes også for erstatningskravet på 200.000 kroner.

Ingen anke

Det er ingen overraskelse at retten finner bevissituasjonen vanskelig i saker som omhandler mishandling av små barn. Det er sjelden vitner til det som har skjedd, og barnet kan av naturlige årsaker ikke fortelle hvem som står bak mishandlingen.

Når det tas ut tiltale i en straffesak, skal påtalemyndigheten være overbevist om at bevisene holder til domfellelse i retten.

I denne saken anker ikke Riksadvokaten frifinnelsen; har man ikke lenger tillit til sin egen bevisvurdering?

Underlig av Riksadvokaten

Nå mener jeg selvsagt ikke at påtalemyndigheten skal anke enhver frifinnende dom, men i denne saken synes jeg det er underlig at Riksadvokaten ikke ber om en second opinion i lagmannsretten – både av bevisvurderingen og tingrettens forståelse av medvirkningsansvaret.

Bakgrunnen for min undring er at Riksadvokaten gjennom mange år har vært spesielt opptatt av vold mot barn og mishandling i nære relasjoner.

I Riksadvokatens rundskriv om prioriteringen av straffesaksbehandlingen heter det:

«Erfaringsmessig kan det ofte være vanskelig å identifisere den direkte voldsutøver i saker om vold mot barn. Det må derfor vurderes nøye om medvirkningslæren likevel kan gi grunnlag for tiltale».

Intet sett, intet hørt

I denne saken ble mor og stefar frifunnet fordi ingen av dem erkjenner å ha mishandlet gutten.

De har intet sett. De har intet hørt.

Den ene kjenner ikke til at den andre har begått lovbrudd mot babyen. Derfor kan de heller ikke dømmes for passiv medvirkning.

Dette til tross for at retten finner at ingen andre enn de to på tiltalebenken kan ha mishandlet gutten.

Dersom dette er rådende tolkning av medvirkningslæren, forteller det om en elendig rettssikkerhet for små barn. De aller svakeste.