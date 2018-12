Det blåser rundt Carl I. Hagen. Som vanlig, kan man nesten si.

I hvert fall er det liten vil om at årets mest dramatiske nominasjonsprosess i Oslo-politikken finner sted i Frp.

Nominasjonskomiteen, som Hagen har ledet, kan gå på en kraftig smell på mandag. Det ligger an til kampvoteringer om intet mindre enn de åtte øverste plassene på bystyrelisten.

Begge de to toppkandidatene fra Hagens innstilling, Aina Stenersen og Camilla Wilhelmsen, står i fare for å forsvinne helt ut.

En aktiv og tilsynelatende godt organisert opprørsfraksjon har lansert Tone Liljeroth som toppkandidat i stedet for Aina Stenersen. Med det ønsker de å signalisere en annen profil, og kanskje vel så viktig: Et brudd med det bestående.

Stenersen og Wilhelmsen representerer kontinuitet, som sittende representanter i en bystyregruppe som undertegnede selv har vært kritisk til.

Et ukjent kort for de fleste

I lanseringsintervjuet løfter Liljeroth frem god integrering, og å vise frem suksesshistoriene på dette feltet, som en kjernesak for henne. Hun har rett i at det ikke akkurat er suksessrik integrering partiet har pratet mest om til nå.

Til Liljeroths ulempe er at hun er et ukjent kort, i hvert fall i Oslo. Selv i partiet er det mange som knapt vet hvem hun er, før hun plutselig vil ha den aller øverste plassen på listen.

Fylkesleder Tone Ims Larsen – selv nominert (og utfordret) på femteplass – er svært skeptisk og sier hun bør engasjere seg på et lavere nivå først.

Reelle problemer

Men det er en erkjennelse blant mange internt at partiet har reelle problemer i hovedstaden. Oppslutningen daler, valg for valg. «Den nominasjonslisten har vi prøvd før uten å lykkes,» sier André M. Larssen, som er den som har foreslått Liljeroth på topp.

De to jobber sammen for Frp på Stortinget. Man kan ane konturene av en slags konflikt mellom «rådhusgjengen» og «stortingsgjengen».

Det er i det hele tatt ikke mangel på beskyldninger fra noen side i den etter hvert ganske betente nominasjonskampen.

Er Aina Stenersens førsteplass en gjenytelse for at hun plutselig og overraskende vek til side nettopp for Carl I. Hagen for to år siden? Er «stortingsgjengen» redde for å miste jobbene sine om Frp etter hvert går ut av regjering? Og hvorfor er det så mange Hagen-lojalister i det opprinnelige forslaget?

Det er ingen hemmelighet at en del i partiet mener det er på tide at Hagens innflytelse over Oslo Frp reduseres. I tillegg har flere stusset på at Hagen mener at partiet ikke bør stille med egen ordførerkandidat, blant annet fordi Frp har så lav oppslutning.

Også dette blir det nok debatt om på mandag.

Miljøpolitikk og integreringspolitikk

Så er spørsmålet hvor viktig det er for velgerne hvem som er toppkandidater.

Vel så mye som mannskapet, kan det være politikken som har gjort at partiet nå vaker rundt 5–6 prosentpoeng i Oslo.

Nevnte Ims Larsen trekker frem miljøpolitikken som et område der partiet er nødt til å komme mer på offensiven. «Vi er like miljøinteresserte vi, som alle andre,» sier hun til Dagsavisen.

Suksessene ved integrering og miljøpolitikken er altså to konkrete politikkområder som trekkes frem for at Frp skal vinne oppslutning i hovedstaden.

Det er i det minste interessante tider i Oslo Frp.