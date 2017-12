Ikke skyv ansvaret for dårlig politikk over på folket, Helleland!

Neste år har vi 25 års erfaring med fedrekvote i Norge. Skal vi trekke én lærdom ut av erfaringene, er det at fedrekvoten og norske fedres uttak av permisjon har danset kinn mot kinn hele veien.

Før den første, lille fedrekvoten ble innført i 1993 tok bare 2 prosent av norske fedre ut permisjon for å være hjemme med barna sine. Siden er kvoten blitt utvidet fem ganger, og fedrene har tatt ut stadig mer permisjon. I dag tar rundt 90 prosent av norske fedre ut permisjon.

Etter mer enn 20 års erfaring var det ingen som trodde at norske fedre ville ta ut like mye permisjon dersom fedrekvoten skrumpet inn. Bortsett fra Linda Helleland, da, i sin tid leder for Høyres kvinnenettverk. Fakta biter åpenbart ikke på henne.

Fakta: FAKTA: UTVIKLING AV FEDREKVOTENS LENGDE Fra og med 1. april 1993: 4 uker/20 dager

Fra og med 1. juli 2005: 5 uker/25 dager

Fra og med 1. juli 2006: 6 uker/30 dager

Fra og med 1. juli 2009: 10 uker/50 dager

Fra og med 1. juli 2011: 12 uker/60 dager

Fra og med 1. juli 2013: 14 uker/70 dager

Fra og med 1. juli 2014: 10 uker/50 dager Kilde: Nav

Mange advarsler

Hun kunne jo kanskje lyttet til NHO, som mente at et kutt i fedrekvoten ville føre til et mindre likestilt arbeidsliv. Eller/og hun kunne lyttet til Institutt for samfunnsforskning, som sier at fedrekvote gir økt likestilling (og aller mest når permisjonen er lang og sammenhengende). Eller SSB-forskerne. Eller Inga Marte Thorkildsen for den saks skyld (yeah right). Det skortet ikke på advarsler. Men da Solberg-regjeringen kom til makten, tok det ikke mange månedene før fedrekvoten ble kuttet fra 14 til 10 uker.

Det gikk som det måtte, og fedrene tok ut mindre permisjon. Fedrenes gjennomsnittlige andel er nå nede i 47 dager, altså drøye ni uker.

Nå har regjeringen snudd etter press fra opposisjonen på Stortinget, inkludert Venstre og KrF. Fedrekvoten justeres opp til 14 uker igjen. Regjeringen legger fram sak til våren, og nye regler gjelder for barn født etter 1. juli neste år. Det er prisverdig snuoperasjon.

Det som overhodet ikke er prisverdig, er statsråd Hellelands forsøk på å skyve ansvaret for en historisk dårlig politisk beslutning over på fedrene.

Jeg trodde vi hadde kommet lenger

– Jeg trodde faktisk vi hadde kommet lenger, og at fedre selv hadde et genuint ønske om å være mer hjemme sammen med barna sine, sier hun. Men... hvorfor?

Hvorfor trodde Helleland at empirien fra de siste 20 årene ikke hadde betydning? Og hvorfor tror hun at fedrene ikke ønsker å være hjemme med barna sine? Det er mange andre ting som spiller inn. Kjønnsroller. Mors forventninger. Sosial aksept. Aksept hos arbeidsgiver. Økonomi. Utforming av skjemaer. Det er disse tingene fedrekvoten er ment å kompensere for, og sikkert mye mer også.

Som samfunn er vi enige – også Høyre – om at vi ønsker gevinstene fedrekvoten gir. Etter dette mislykkede politiske eksperimentet tror jeg også vi er enige om at gevinstene ikke kommer av seg selv.

Det fristende å parafrasere Helleland på denne måten: Jeg trodde faktisk vi hadde kommet lenger, og at regjeringen hadde et genuint ønske om å føre en faktabasert politikk på så viktige områder som dette.