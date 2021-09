1968 kan ha vært barnemat sammenlignet med vår tids opprør

Kløftene i dag er dypere, og broene er vanskelige å skimte.

Samtiden preges av en serie opprør. Ett av dem foregår på den ytre høyresiden. Et annet har tyngdepunkt på venstresiden. Et tredje handler om klima. Ligner de på det som skjedde for femti år siden?

Det brede opprøret i den vestlige verden fra midten av 1960-tallet til ut i 1970-tallet brøt opp etterkrigstidens relative stabilitet: svekkede tradisjonelle normer. Friere seksualitet. Individet vokste frem, så å si.