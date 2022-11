«Vi forstår hverandre», sa Biden. Slik en hund forstår en katt, kanskje.

Løfter jeg labben, så klorer du.

Therese Sollien Kommentator i Aftenposten

11 minutter siden

USAs president Joe Biden satte seg ned i tre timer med Kinas leder Xi Jinping på den vakre øya Bali på mandag. Omgivelsene var det ikke noe å si på. Nusa Dua, der G20-møtet finner sted, er blant Balis vakreste turistområder. Det er også der man finner noen av de mest eksklusive hotellene. Sjøen i området er rolig, i motsetning til andre steder på den vulkanske øya. Mon tro om det gikk like rolig for seg da Xi og Biden møttes.

Biden kunne fortelle at det er dukket opp «nye utfordringer for gamle kjenninger». Det er jo ikke å ta i for hardt. Til dels har Biden selv skapt noen av dem. For eksempel ved å innføre forbud mot å eksportere avanserte mikrobrikker til Kina. Det gjelder også utstyr som kan brukes til å lage slike brikker. Amerikanske borgere og folk som har oppholdstillatelse i USA, får heller ikke jobbe ved enkelte kinesiske teknologiselskaper.