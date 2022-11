Bak et munnbind synes det ikke at man taper ansikt

Kinas leder, Xi Jinping, har tatt æren for visjonen om null tilfeller av covid-19 i Kina.

Det blir tungt for Kina å gi opp null-covid-strategien.

Alle kulturer har en eller annen forestilling om ære. Skam er undervurdert som sosialt korrektiv. Hvis det er skamfullt å bli tatt i å snyte på skatten, lar de fleste være. Hvis man mister sosial anseelse av å lyve, vil de færreste gjøre det i utrengsmål. Og så videre.

Ære er ikke noe mindre viktig i kollektivistiske kulturer som i Asia, forsiktig sagt. For eksempel i Kina. Skam er å tape ansikt. Ens egen ære smitter over på familiens. Å dumme seg ut og bli gjort til latter må man for all del unngå.