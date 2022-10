Ustrategiske Norge

I sin pressekonferanse om rørledningssabotasjen gjorde statsminister Jonas Gahr Støre (bildet) sitt for å berolige befolkningen. Men han nektet å gå inn på om og når sabotasje mot norsk infrastruktur kunne rettferdiggjøre å aktivere Natos artikkel 5 om kollektivt selvforsvar, skriver Martin Sandbu.

I en verden hvor ting ikke går på skinner som før, trenger vi en holdningsendring til å være mer frempå og strategisk som land.

Det er krig i Europa, sier vi ofte til hverandre. Sjeldnere sier vi at krigen også når oss i Norge. To hendelser de siste seks ukene har vist hvor uavvendelig den trekker oss med – men også hvor mentalt uforberedte vi er på det.

Først kom debatten om hvorvidt Norge skal tjene grovt på at resten av Europa betaler ublu priser for energi. Så den dramatiske sabotasjen av Nord Stream-gassrørledningene under Østersjøen. Fellestrekket er at de viser både hvor tett vi er sammenvevd med verden rundt oss, og hvordan vi stadig lar oss overrumple av nettopp det.