Nå blir det kamp om nestlederen

21 minutter siden

Kirsti Bergstø ligger an til å bli valgt som SV-leder på partiets landsmøte i mars.

For svak på klima og for langt til venstre. Det er bekymringen i deler av SV når Kirsti Bergstø blir ny leder.

Lederkampen i SV er mest sannsynlig over. Det var to kandidater. Mandag sa Kari Elisabeth Kaski at hun ikke er aktuell. Begrunnelsen var hensynet til familien.

Dermed står dagens nestleder Kirsti Bergstø igjen som eneste kandidat.

