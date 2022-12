Partipolitikkens vippepunkter

Det er mye å ta av for å forklare Arbeiderpartiets nedgang, skriver Einar Lie.

Spørsmålet er nå om Arbeiderpartiet er på vei inn i en fase med klart redusert politisk betydning.

Ordet «vippepunkt» er blitt viktig i klimapolitikken, som en beskrivelse av når økosystemet endres fra en tilstand til en annen. I det siste har jeg lurt på om begrepet ikke har en viss relevans også for partipolitikken, rettere sagt for bestemte typer partier.

Vi har i vår nyere historie hatt to relativt like, koalisjonspregede partier, gamle Venstre og Arbeiderpartiet, som på sitt beste har forsøkt å forene samfunnsinteresser mer enn å representere noen av dem, og som har vært sterkt knyttet til statsmakten. Slike partier er fullstendig avhengig av en viss størrelse og innflytelse for å kunne fylle denne funksjonen.

