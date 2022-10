Kan Den norske kirke forsones med alle den har diskriminert?

Frank Rossavik Kommentator i Aftenposten

7 minutter siden

Kirken bør bruke mer tid på samtiden enn på fortiden.

Kirken har en del på samvittigheten. Den skulle være en kraft for det gode. For mange har den vært det motsatte. I et foredrag i Trefoldighetskirken fredag var biskop Olav Fykse Tveit innom samer og kvener, skeive, jøder og andre religiøse minoriteter.

Bispemøtets preses er ikke opptatt kun av å beklage og korrigere. Han vil forsone.