Vil Charles klare å holde kongedømmet sammen?

9. sep. 2022 14:21 Sist oppdatert nå nettopp

Hvordan han fremtrer de neste ukene, vil bety mye. Folk vil lytte nøye til hva han sier og ikke sier.

Storbritannia befinner seg i en eksistensiell krise landet sjelden har opplevd maken til.

Alle visste det skulle skje.

Dronning Elizabeth, bless her, som briter sier, er blitt mindre og mindre den siste tiden rent fysisk. Det ble veldig synlig under pandemien. Og enda mer tydelig de siste månedene. Men at hun skulle gå bort? Det skulle egentlig ikke kunne skje. Selv for erklærte republikanere er hennes bortgang en merkedag.