Sørlendingen er noe for seg. «Han eller hun står stille bak blondegardinene og ser ut på den evige hverdag», sa østlendingen Øyvind Thorsen, best kjent for radiokåserier.

Forestillingen om den blide, trege og lite foretaksomme sørlendingen har fått en knekk nå. Kristiansand har i lang tid stått i verbal borgerkrig om særlig to temaer: Kunstsilo og Sørlandsnyhetene.