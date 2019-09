Litt av uke, får man si. Greta Thunberg sto på FNs talerstol, bisk i ansiktsuttrykket, hard i tonen. Her var ingen av de runde formuleringene, kloke nyansene og belevne vitsene som forventes av ledere. Bare en sint og alvorlig 16-åring med Aspergers syndrom.

Skaper det omsider taktskifte i klimapolitikken at Thunberg fikk ta titusenvis av barn og unges opprør til verdens viktigste talerstol? Kanskje ikke, for det store temaet synes å være at Thunberg ikke er rund, nyansert og beleven nok.