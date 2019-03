Forrige uke fikk den unge skribenten og forfatteren Sumaya Jirde Ali Forfatterforeningens ytringsfrihetspris for 2018. Det er grunn til å gratulere, uansett hva man måtte mene om hennes meninger.

De siste årene har Jirde Ali fått mye hets og sjikane, og hun lever nå med voldsalarm. Hun har likevel fortsatt å skrive og mene, både som forfatter om som spaltist i Klassekampen og Morgenbladet.

«Vandalenes overtagelse»

Juryen understreker i sin begrunnelse Sumaya Jirde Alis kamp mot «vandalenes overtagelse av den offentlige arena». I et intervju med Forfatterforeningen sier hun selv at «Det skal ikke lønne seg å være hatefull».

Prisen til Jirde Ali gir nok en mulighet til å reflektere rundt hva som kan gjøres for å få et bedre debattklima, der det er mer fokus på sak og mindre på person.

Forfatterforeningen skriver at de ikke på egen hånd kan løse problemene rundt ytringsklimaet.

Lise Åserud/NTB scanpix

Innspill vi har fått

Men hva kan gjøres? Her er noen av innspillene jeg har fått fra en del minoritetsstemmer den siste uken:

Redaksjonene bør ha jevnlig kontakt med debattanter og skribenter de vet er utsatt for mye kritikk. Det oppleves ofte ensomt å stå i stormen. Jirde Ali skryter på sin side av Morgenbladet for at de er der for henne.

Politikerne bør ta et tydelig oppgjør med rasisme.

Du bør som debattant vurdere hvorvidt du ønsker å lese kommentarfeltene når du selv har skrevet.

Debattarenaene bør bli tydeligere på at hatmeldinger og trusler kommer til å bli anmeldt til politiet.

Mediene bør bli flinkere til å støtte sine spaltister og skribenter. Av og til virker det som at de er redd for at leserne skal tro at mediehuset alltid er enig med skribentens meninger, og at det derfor holdes avstand. Spaltistene er en del av avisene. De trenger beskyttelse.

Redaksjonene bør være bedre forberedt på temaer og artikler som det er grunn til å tro kan føre til hatmeldinger. På denne måten kan disse lukes raskere ut.

Mediene bør tenke mer gjennom hva de skriver når de deler saker på Facebook. Debatten kan ta en negativ retning hvis avisen skriver «Skal vi ha det sånn i Norge?» eller forenkler problemstillingene veldig med «Enig eller uenig?».

Det bør være en kampanje der alle partier, alle mediehus og alle tenketanker går sammen for et bedre debattklima.

Dette er konstruktive og interessante innspill. I tillegg kommer det selvsagte: Alle må ta ansvar for hva de selv skriver. Det må starte der.

Helt avgjørende

Det er helt avgjørende for den offentlige samtalen at folk både ønsker og orker å bidra med sin kunnskap, sine erfaringer og sine perspektiver, spesielt når det koster mye. Det er med på å utvide ytringsrommet. Derfor er prisen til Jirde Ali fullt fortjent.

Farlig forveksling

Samtidig er det viktig at problemet ikke gjøres større enn det faktisk er. Det er stort nok som det er, noe som sist ble dokumentert i en rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

Kritikk må ikke forveksles med personangrep eller hets. Forfatterforeningen er selv uklare på dette når de i sitt intervju skriver at Jirde Ali etter prisutdelingen har vært utsatt for mye sjikane og usaklig kritikk og i neste setning tar opp at noen kritiserte henne for no-platforming.

Det er helt greit å være uenig med Sumaya Jirde Ali i sak. Så er det helt uakseptabelt å true henne eller be henne flytte tilbake til Somalia.

PS! Har du tips til hva vi i Aftenposten kan gjøre for å få enda bedre debatter? Tips meg gjerne på erik.tornes@aftenposten.no eller i kommentarfeltet under.