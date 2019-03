SVs nye nestleder, stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes, nyter respekt i Nord-Norge. I høst fikk Fylkesnes attest for å være «den kanskje eneste rikspolitiker som har et konsekvent klarsyn når det gjelder fiskeri, og som kjemper for det som etter min oppfatning er rett og riktig, både samfunnsmessig og juridisk», fra havrettsadvokat Brynjar Østgård, som har sitt politiske ståsted i Høyre.

Med hans seier får distriktspolitikken og næringspolitikken økt tyngde i partiet. Men kan SV konkurrere med Senterpartiet om distriktspolitikk? Og kan næringspolitikk plutselig bli en vinnersak for SV?

Motkandidaten, Kari E. Kaski, sto klar til å utnytte at klimakampen er på full fart oppover på dagsordenen.

Litt rart valg av SV, altså, men dem om det. Sier Fylkesnes’ seier noe om arverekkefølgen?

Mot slutten av Kristin Halvorsens tid som leder, hadde partiet en rekke kandidater til å ta over. Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell og Heikki Holmås var de fremste.

Halvorsen satt i 15 år, rekordlenge i SV.

Uklart bilde

Lysbakken har passert solide syv år i vervet. Bak ham er bildet litt uklart.

Holmås og Solhjell er borte, trolig for godt. Lørdag forsvant også Snorre Valen ut av politikken. Han var sett på som en naturlig fremtidig leder.

Nå er nestlederne Kirsti Bergstø (37) og Torgeir Fylkesnes (43) formelt best plassert. Bergstø står langt til venstre. Fylkesnes har ingen klar plassering på den interne høyre-venstre-aksen, men har de siste årene hatt tette bånd til venstresiden.

Kaski forblir en faktor

Det hjalp ham til seier i lørdagens nestlederkamp.

Alle disse tre er fra Nord-Norge, selv om Kaski nå representerer Oslo.

Kaski har ikke vært i SV lenger enn siden 2011, men sitter siden valget i 2017 i Stortingets finanskomité, der også Halvorsen startet sin stortingskarriere. Mange ser på Kaski som en fremtidig leder av SV.

Klimapolitikeren er så ung at lørdagens nederlag ikke behøver å være er et stort hinder, men hun må få bedre innpass i den nå så mektige venstresiden i SV.

Hvem av de tre ligger best an? Skulle kursen mot venstre fortsette, med enda sterkere vekt på fordelingspolitikk, arbeidsliv, EØS og den typen tema, peker det mot Bergstø.

Kan komme andre

Øker vektleggingen av klimapolitikk, peker det mot Kaski. Hun er nok best likt av de tre utenfor partiet. Det er ikke nødvendigvis en fordel. Solhjell tapte lederkampen mot Lysbakken i 2012 fordi han sto sterkere utenfor enn i partiet.

Kan Fylkesnes bli leder? Han fremstår ikke som typen til det, men det er nyttig å ha tette bånd til venstresiden i SV, uten å være en typisk radikaler. Hans profil kan være bra i en gitt situasjon.

Utenom disse tre, er det mulig å tenke seg at Snorre Valen (34) senere gjør et comeback. Han står sterkt. Kanskje kan også Inga Marte Thorkildsen komme inn i bildet igjen. Etter at hun falt ut av Stortinget, har hun fortsatt den politiske karrieren som byråd i Oslo.

Men ett er bekreftet: Venstresiden har tatt grepet om SV.