Skamløse opportunister

Det er mange å være kritiske til. Og ja, det frister mest å si «forbanna på».

Mange reagerte da Visjon Norge løy om at foreldre kunne beskytte barna sine mot smitte dersom de bare donerte 2020 kroner til TV-kanalen.

Hvor mye bedre er det når foredragsholdere misjonerer om at man skal kunne fri seg selv fra kreft? At «klarsynte» påstås å kunne fjernheale, eller at detox, vitaminer og kosthold tillegges egenskaper det ikke har?

Eller leger, ideologer, influensere og kjendiser som tilbyr udokumenterte eller alternative løsninger på folks smerter, angster eller sorger?

Sakte vannes felles sannhet og saklig sikkerhet ut. Det sås tvil om medisinske spesialister og etablerte sykehus.

Koronamørket gir ekstra gode vekstforhold for dårlige løsninger.

Immunforsvar som salgstriks

Én gruppe utmerker seg i negativ forstand: alle de som vil hjelpe deg å «styrke immunforsvaret» ditt.

Som paddehatter popper de opp på annonsesidene i avisene og i sosiale medier. Ved første øyekast gir det gjerne mening.

Den naturlige og effektive måten å styrke immunforsvaret på, er vaksinasjon. Men vi har ingen vaksine mot det nye koronaviruset, dermed føler man seg prisgitt kroppens eget immunsystem.

Og da vil man selvsagt styrke det, ikke sant?

Og vi vil hjelpe. Ergo blir vi gode kunder.

Pilleprodusenter som Immiflex rykker inn helsides annonser i avisen og «advarer» mot stor pågang for produktene sine. Kjøp nå! Kjøp til barna (!), de trenger immunforsvar!

Matbloggere som lege Berit Nordstrand reklamerer for sitt eget tranprodukt med hashtag «korona» (som senere ble fjernet) og maner til å avstå fra sukker.

Lege Fedon Lindberg sender nå ut koronanyhetsbrev og blogger om at ingefær og rå honning «bekjemper virus».

«Ernæringsmamma» på Instagram kobler symptomtrykket ved koronasmitte direkte til kosthold og gir anbefalinger også for små barn.

Andre influensere deler råd om alt fra selleri til bær til detox til smoothie og C-vitaminer. Kronargumentet er igjen og igjen å «styrke immunforsvaret».

Ingen mirakeldiett eller pille

For mange er nok tanken og hensikten god. Og ingenting hadde jo vært bedre enn at disse enkle løsningene faktisk fungerte.

Men hos dem som ikke har et produkt eller en ideologi å selge, men derimot har medisinfaglig bakgrunn, finner du ingen mirakeldiett eller pille.

De understreker tvert imot at det som betyr mest for immunforsvaret, er vaksiner, arv, altså gener, og normal, sunn livsstil (ikke røyk, få nok søvn).

Hjertespesialist Wasim Zahid sier produktene «ikke har noen funksjon i det hele tatt». Fastlege Jørgen Skavlan slår krystallklart fast at «du kan ikke gå på helsekostbutikken eller på internett og kjøpe noe som helst som vil hjelpe på for immunsystemet ditt».

Dette er ingen spurt, men en maraton. Tilbud og teorier vil dukke opp fra både ufaglig og faglig hold. Pressen vil slå opp «forskning viser at»-titler og tenne håp som slukkes ved neste overskrift.

Koronakrisen har som anestesilege Jon Henrik Laake skriver på Twitter, reaktivert «the search for a magic bullet».

Vi må regne med mye støy og mange skuffelser. I mellomtiden er det høykvalitets intensivmedisin som gjelder.

Styrke bullshitfilteret

Tilbyderne som er nevnt over, er bare noen forsvinnende få av et uendelig stort marked.

Villedende informasjon kan heldigvis få reelle konsekvenser: Forbrukertilsynet varsler bot på 400.000 kroner etter Immiflex’ virus-annonse, og ber Dagbladet om å skjerpe rutinene.

Men Forbrukertilsynet kan ikke bøtelegge alle. Forbrukerne, vi, du, jeg, må ta ansvar for egen helse. Ikke ved å styrke immunforsvaret, men bullshitfilteret.

Selv om aviser skjerper seg, finnes uendelig med muligheter i åpne og lukkede grupper på Facebook og i storyer på Instagram som forsvinner før myndighetene kan få sett på dem, etter at tanken og tvilen er sådd.

Heller enn å bli fristet, som er forståelig, bli forbannet. Hvorfor skal de tjene på din frykt? Heller enn å kjøpe, bli kritisk. Hva ville fastlegen sagt?

Skamløse opportunister

Vi er etter alt å dømme kun i startgropen av smittetilfeller, sykdomsutbredelse og dødsfall av covid-19 i Norge. Det er mye hver enkelt kan, bør eller er pålagt å gjøre for å hindre smitte og sykdom.

De tiltakene finner man i smittevern og medisinske råd.

Ikke i produkter fra helsekost eller internett som skal «styrke immunforsvaret». Ikke «healing». Ikke «supermat». Ikke homeopati. Ikke religion.

I beste fall er alternativ behandling ubrukelig mot virus. I verste fall kan produkter være medvirkende til å skape en pandemi.

Kampen mot koronavirus kjempes best uten tjenester eller produkter som ikke har noen dokumentert effekt. Vel, ut over å fylle lommeboken til tilbyderen og tappe forbrukeren for energi.

Enda viktigere: Den som er syk eller redd for sykdom, bør få slippe den konstante, foraktfulle følelsen av ikke å ha prøvd «alt».

