På forhånd hadde jeg nok ventet at tingrettens dommere ville ha gitt uttrykk for noe tvil om skyldspørsmålet for den meritterte politimannen Eirik Jensen.

Der tok jeg feil.

Dommer Kim Heger og resten av dommerkollegiet er ikke i tvil i det hele tatt på noe sted i den knusende dommen. Ikke fnugg av tvil.

På side etter side avkles Eirik Jensen. Omtrent alt han har sagt til sitt forsvar under den fem måneder lange rettssaken her i rettssal 250 tilbakevises av dommerne.

Lovens strengeste straff

Han står ribbet tilbake. Dømt til lovens strengeste straff og fremstår som totalt uten troverdighet i dommen.

Fakta: Dette er dommen Eirik Jensen er i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon, medvirkning til hasjimport og våpenlovbrudd. Gjermund Cappelen er i dømt til 15 års fengsel for hasjinnførsel og grov korrupsjon. Retten har gitt Cappelen 30 prosent strafferabatt for at han har tilstått og forklart seg om Jensens rolle. Cappelen er funnet skyldig i å ha innført 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993 og 2013. Jensen har medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og november 2013, ifølge dommen. Tingretten slår fast at Jensen har mottatt gaver til en verdi av 667.800 kroner fra Cappelen, i form av klokker, oppussing av et bad og kontanter. Han er også funnet skyldig i å ha eid eller innehatt en rekke skytevåpen han ikke hadde våpenkort for.

Jensen dømmes for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Det er ikke småtterier. Derfor hadde retten heller ikke noe alternativ når den skulle utmåle straff.

21 års fengsel er det eneste riktige for så grove forbrytelser.

Jeg tar det som en selvfølge at Jensen anker dommen, så lenge han mener at han er uskyldig dømt.

I en ankesak er det en jury som skal avgjøre skyldspørsmålet, men uansett kan det ikke være lett å komme i lagmannsretten med en sånn knusende dom som bakteppe.

Sentral medvirkning

Tingretten bemerker blant annet at Jensens medvirkning til Gjermund Cappelens mangeårige import av hasj ikke kan betegnes som perifer eller beskjeden. Tvert imot må hans medvirkning anses som en sentral og viktig del av Cappelens virksomhet.

Politimannen styrket ikke bare Cappelens forsett gjennom aktiv medvirkning. Han engasjerte seg aktivt i Cappelens kriminelle virksomhet ved å holde seg orientert om aktuelle innførsler – og i den forbindelse gitt hasjbaronen beroligende informasjon og råd.

«Jensen har bevisst og aktivt latt Cappelen i ti år være i den tro at han og hans hasjvirksomhet er beskyttet av Jensen, og således at en av de viktigste hindringene for kriminalitet er ryddet av veien», heter det i dommen.

Og for dette har Jensen tatt seg betalt. Godt betalt.

Enestående sak

Retten mener at Jensens mye omtalte beholdning av kontanter stadig fikk påfyll fra en ukjent kilde. Mye tyder på at den ukjente kilden var Gjermund Cappelen.

Det interessante her er at pengestrømmen til Jensen stanset opp i det øyeblikk politiet pågrep Cappelen.

Etter min oppfatning er denne saken det mest alvorlige angrep på tilliten til norsk politi.

Tingretten slår da også fast at det er enestående i norsk strafferett at en polititjenestemann med de ledende stillinger som Jensen har hatt – med ansvar for å drive etterforskning mot blant andre narkotikaforbrytere – i en årrekke selv har gått tungt inn i forbrytersk virksomhet.

Serverte Jensen på et fat

Gjermund Cappelen har bedrevet sin kriminelle virksomhet siden 1993, hele tiden med base i Bærum. Cappelen og Jensen har hatt et nært forhold siden den tid, selv om tiltalen i saken kun dreier seg om årene fra 2004 til 2013.

Cappelen har tilstått sin brøde og ønsker strafferabatt. Trolig større rabatt enn de seks årene han fikk i rabatt av tingretten. Han mener han fortjener en straff ned mot ti års fengsel for å ha servert Eirik Jensen på et fat for Spesialenheten.

Her har den godeste Cappelen et poeng: Uten hans forklaring hadde det neppe blitt noen etterforskning mot Jensen.

Jan Tomas Espedal

Burde vært avslørt tidligere

Slik dommen i Oslo tingrett fremstår, er dette fortellingen om en politiskandale. I mange år hadde deler av politiet sterk mistanke til Cappelen – og til Jensen.

Etter min oppfatning burde Cappelen ha vært avslørt for mange år siden. Da ville han trolig også ha tatt med seg Jensen i dragsuget.

Svekket tillit

Det er ingen tvil om at tilliten til politiet er svekket med dagens dom. Sånne saker som dette kjenner vi bare fra land vi helst ikke sammenligner oss med – eller fra kriminallitteraturen.

Det er å håpe at dommen i Oslo tingrett blir en vekker for politi og påtalemyndighet. Hva kan vi lære av feilene som er gjort? Her bør riksadvokaten på banen.

For nå som politiet har mistet dyden, kan vi ikke risikere at det er flere som Jensen på gang der ute.