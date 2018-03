For nøyaktig ett år siden var det helt annerledes. Da tegnet Ap-lederen et dystert bilde av et Europa på vei inn i høyrepopulismens favntak. Hans strategiske svar var at «sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen for å hindre at samfunnet blir preget av en sterk allianse mellom populister og høyrefolk».

For det var ingen lettvint flørt mellom Knut Arild Hareide og ham, kunne Ap-lederen i februar 2017 forsikre landsstyret: «Det er mye mer alvor enn som så.»

Ingen vinneroppskrift

I mars 2018 er ikke KrF en del av Støres uttalte strategi. Hareides lille flokk nevnes ikke med et eneste ord hverken i partilederens tale eller forslaget til uttalelse.

Snarere slås det utvetydig fast at det er SV og Senterpartiet som Ap nå vil «søke nært samarbeid med». Sammen med Rødt og MDG er KrF diskret plassert under sekkebetegnelsen «alle opposisjonspartier».

Mye har skjedd. Fjorårets sentrumsstrategi ble ingen vinneroppskrift. I nederlagets time ble den et anklagepunkt mot partilederen. Og både Knut Arild Hareide og Jonas Gahr Støre sto svekket igjen som stortingsvalgets tapere.

Dette er Arbeiderpartiet lei av å snakke om. Partiet vil videre ved å snakke om politikk, slik partilederen oppfordret til fra talerstolen i Folkets Hus.

Politikk splitter

Det høres både logisk og enkelt ut, men er det likevel ikke. For det er ikke riktig at Ap ikke har snakket politikk den siste tiden. Snarere er det nettopp politikk partiet har brukt tiden på. Og det er politiske saker som har splittet et Ap der ledelsen må slåss for å beholde autoriteten.

Eksempelvis er jo norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer i høyeste grad politikk. Ap er i partiets gode Europa-tradisjon tilhenger av dette, men har opplevd et opprør i egne rekker vi må tilbake til EU-kampens dager for finne paralleller til. Ikke bare har det mektige LO-sekretariatet sagt nei. Det har også et flertall av Aps ordførere og flere sentrale fylkespartier.

Politikk snakkes det altså, men dette er politikk som splitter partiet.

Snuoperasjon

Politikk er det også når Aps ferske innvandringspolitiske frontfigur i løpet av noen dager snur opp ned på all tidligere sosialdemokratisk retorikk på dette følsomme politikkområdet.

Ord som før valget ble tatt som et varsel om et kaldere samfunn, er plutselig blitt den nye Ap-sjargongen. Det er fristende å minne om de danske sosialdemokratenes glideflukt fra innvandringsforståelse til man nå har kastet seg i armene på det en gang så stigmatiserte Dansk Folkeparti.

Igjen er det politikk som snakkes, men også på innvandringsfeltet er det et splittet Ap som nå viser seg frem.

Så Jonas Gahr Støre må være forsiktig med hva han ønsker seg. Ønsket kan jo gå i oppfyllelse.

Støre-reprise?

I sin tale til Arbeiderpartiets høyeste organ mellom landsmøtene snakket partilederen om at større takhøyde er svaret på uenighet. Han ønsket seg diskusjon uten at motiver blir mistenkeliggjort – selv der «følelsene er sterke og skyttergravene står klare». Han vil ha en åpen og ærlig debatt i et lyttende parti som skal kvitte seg med det ovenfra-og-ned-skuldertrekket som viser at Ap ikke forstår dyp uro hos folk flest.

Ambisjonene er det altså ingenting i veien med. Ja, Støre brukte like godt talen til å avfyre startskuddet for «Norges største politiske samtale».

Slikt er det bare å applaudere. Støres problem er imidlertid at mange Ap-folk nok synes de har hørt dette før. Det var dette han startet med etter å ha overtatt som leder for snart fire år siden. Nå er det nok større behov for å øyne en tydelig vei videre.

For selvransakelsen er det lite å si på. Men den må omformes til en praktisk politikk Arbeiderpartiet kan være stolte over. Og ikke minst vokse på. For hittil er det på sett og vis et parti på intens leting etter sin egen fremtid som viser seg frem.

Olav Olsen

Hjelp fra Solberg?

Da holder det neppe med å varsle nedsettelse av et utvalg – talens eneste konkrete initiativ – som skal få flere barn ut av den fattigdommen de er fanget i. Og dette kommer hele 13 år etter at Jens Stoltenbergs første rødgrønne regjering dyrt og hellig lovet å avskaffe nettopp denne skampletten på det norske samfunnsansiktet. Og mislyktes med det.

Det er vanskelig å vite hvor Aps vei nå går.

Blir det en klarere venstrekurs? Kaster Ap over bord troen på de brede forlikene? Tør Støre fortsatt samarbeide med Solberg-regjeringen der man definerer nasjonale interesser det er grunn til å enes om? Hvor går Støres egne grenser? Og hva gjør han for å vokte dem? Hvor sterk er hans autoritet i et mørbanket parti?

Det vet vi rett og slett ikke. Men mye står på spill, og mye av ansvaret for å finne ut av dette ligger på skuldrene til dagens Ap-ledelse. Støre & Co. kan imidlertid få hjelp fra Solberg-regjeringen. Det har de siste dagenes oppvisning i mangel på politisk anstendighet demonstrert. Slikt kan det komme mer av. Og slikt kan bidra til å prege det politiske landskapet, samarbeidsklimaet og velgerbevegelser.