Hvorfor skulle russiske myndigheter gidde å ta livet av en tidligere spion, åtte år etter at han var del av en større fangeutveksling?

Den tidligere KGB-agenten Viktor Makarov, som i likhet med Sergej Skripal hoppet over til fienden, ga en forklaring i et intervju i 2007: «De glemmer aldri. Da jeg var i KGB på 1970-tallet, jaktet de fortsatt på folk som hadde forrådt dem 30 år tidligere,» sa han til The Guardian.

Det gir for så vidt mening: Forræderi har ingen foreldelsesfrist.

Likevel er det noe pussig ved tanken om at forgiftningen av Skripal skal være en operasjon beordret fra toppen av den russiske maktpyramiden.

Så kort tid etter giftdrapet på Aleksandr Litvinenko, i en uhyre spent internasjonal situasjon og med fotball-VM i Russland få måneder unna, ville russerne virkelig ha dette oppstyret de må ha visst ville komme?

«Gave» til Putin?

Tja. Det kan hende at tidspunktet er tilfeldig i den forstand at drapsordren forelå og at muligheten til å ta Skripal oppsto. Etterretningsorganisasjonene GRU og SVR har ganske frie tøyler.

Men det er også mulig at “noen” ordnet drapet for å gi Vladimir Putin en gave han ikke nødvendigvis blir så glad for. En slik forklaring er en av teoriene om drapet på Boris Nemtsov.

Britisk politi utelukker heller ikke at noen kan ha forgiftet Skripal for å skape vansker for Putin eller at det ligger personlig fiendskap bak.

Antydet fotball-boikott

Hvis britene blir overbevist om at russiske myndigheter står bak forgiftningen av Skripal, slik de ble i tilfellet Litvinenko, vil det forsure det internasjonale klimaet, i den grad det overhodet kan forsures ytterligere.

Utenriksminister Boris Johnson uttalte seg først slik at det så ut som om han truet med boikott av fotball-VM, noe som virkelig hadde gjort inntrykk i Moskva. Antydningen gjorde vel så stort inntrykk på britiske fotballfans, så Johnson «presiserte» raskt at han mente en eller annen slags diplomatisk reaksjon.

Den vil russerne bare gjespe av, i alle fall seg imellom.