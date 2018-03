«Facebooks to år i helvete, sett fra innsiden». Det er tittelen på en sak i Wired, som har vært mye delt og lest de siste ukene. Skandale etter skandale har rystet selskapet, og gründer og toppsjef Mark Zuckerberg har nå fått så mye juling at han blir portrettert som blodig og forslått på magasinforsidene. Han vakler. Henger i tauene. Og så får han enda en rett høyre.

Jeg prøver å forestille meg suget i magen Zuckerberg må ha kjent da han i helgen leste nyhetsoppslaget om at omfattende opplysninger om 50 millioner amerikanske Facebook-brukere har vært på avveie i to år uten at hans ansatte har gjort noe med det, og i mellomtiden – etter alle solemerker å dømme – blitt misbrukt av Trumps valgkampstrateg Steve Bannon til å sikre Trump seieren i det amerikanske presidentvalget.

Et endeløst rør

Kort fortalt skal det britiske selskapet Cambridge Analytica ha kjøpt opplysningene av den russisk-amerikanske forskeren Aleksandr Kogan. Han hadde lovlig tilgang til Facebook-dataene gjennom appen This is your digital life, som han hadde utviklet. Cambridge Analytica utviklet programvare som kunne kartlegge hvilke politiske budskap hver enkelt av Kogans brukere – og alle deres Facebook-venner – var mottagelig for, og hvor han eller hun henter impulser, for så å påvirke Facebook-brukerne på måter de ikke hverken kunne se eller forstå. Det hevder i alle fall den canadiske dataspesialisten Christopher Wylie, som tidligere var sentral i Cambridge Analytica, overfor The Guardian.

«Tror du det endret Amerika?» spør The Guardian i intervjuet.

«Det spilte antagelig en rolle», svarer Wylie.

Du skal ikke tåle så inderlig vel ...

Det overraskende ligger ikke i at Steve Bannon (og Wylie, for den saks skyld) har lav moral, men at dataene har vært på avveie i to år uten at Facebook hverken har varslet brukerne eller ryddet opp. I 2015 sendte Facebook et brev til de involverte partene med et krav om at dataene ble slettet – noe som viser at selskapet har vært klar over at dataene er blitt misbrukt – men uten å følge det opp. Først nå i helgen ble Cambridge Analytica, Kogan og Wylie utestengt fra Facebook, etter at Wylie selv gikk ut i mediene med historien.

Med andre ord: Facebook har ikke god nok kontroll på brukernes data. Denne gangen ble dataene (sannsynligvis) misbrukt i USA for å påvirke amerikanske velgere til å stemme på Trump. Men problemet begrenser seg dessverre ikke til det. Norske brukere kunne like gjerne vært rammet.

Hva nå?

Om de ferske avsløringene får politiske konsekvenser, gjenstår å se. Hvorvidt president Trump selv har hatt kjennskap til prosjektet, er foreløpig helt i det blå. Men at avsløringene får umiddelbare konsekvenser for Facebook, er helt sikkert. I form av svekket tillit, selvsagt, men også nødvendigvis i form av skjerpede rutiner.

Når EU-personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i mai, stilles det mye strengere personvernkrav til alle selskaper som skal operere i EU. Norge følger opp med en ny lovgivning, identisk med forordningen, men med noen tillegg. Selskaper som bryter forordningen risikerer bøter på inntil 20 millioner Euro eller fire prosent av fjorårets totale globale omsetning. Den høyeste summen gjelder. I Facebooks tilfelle kunne det bety en bot på inntil 1,3 milliarder euro, eller mer enn 12 milliarder kroner.

Den svir.

Facebook må gjenvinne brukernes tillit

På teknologikonferansen South by Southwest i Texas i forrige uke hadde representantene fra Facebook åpenbart fått streng beskjed om å styrke selskapets ansvarlige og menneskelige profil. De snakket om hvordan de vil arbeide for å bekjempe falske nyheter, at de vil forvalte sin makt med større ansvarlighet og bli mer åpne og transparente.

Når Facebook og Zuckerberg nå skyver brukervilkårene foran seg for å fraskrive seg ansvar for kundenes data, fremstår det som de siste krampetrekningene i en nærmest lovløs periode. At de må skjerpe rutinene, er selvsagt. I tillegg må Zuckerberg gjøre sine hoser grønne for 2 milliarder brukere for å unngå teknisk knockout.