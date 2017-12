En siste fest for Wenche

I dag ville hun fylt 100 og i den anledning skal det avdukes et portrett av henne på Grand Hotel. Hun hører hjemme her i en av Oslos storstuer. Eller rettere: Også her hører hun hjemme.

Wenche Foss var jo av de få mennesker som byr på et liv som ble et lykkekast for en hel nasjon.

Gjennom mer enn syv tiår fikk hun en eventyrlig plass i hjertene til nordmenn som til tider ikke kunne få nok av henne.

Selvfølgelig var den bygget på at filmstjernen og teaterdivaen Wenche lokket, dro og forførte sitt publikum. Men Wenche Foss brukte den popularitet dette ga til et boblende engasjement langt utenfor filmlerret og teaterscene. Tilstedeværelsen gjorde henne helt på egen hånd til sin tids sosiale medier. Lenge før slikt var oppfunnet.

Åpenhetsmot

For divaer er det alltid nok av. De kommer og går. Til stor glede for alle oss som får oppleve utøvelsen av stor scenekunst. Opplevelser som sitter i både ryggmarg og sjel. Wenche Foss var alt dette, men også noe langt mer. Derfor fikk hun en så sjeldent unik posisjon i en nasjon som har mer sans for slitere enn divaer.

Jeg tror vi må lete etter forklaringen på dette i det åpenhetsmotet Wenche Foss viste i en mye mer lukket tid enn dagens.

Hun eide indignasjonens nådegave. Ustoppelig sloss hun for retten til å bry seg – og bry seg om. Slik ble hun en selverklært og vandrende aksjonist i medmenneskelighet.

Selvsagt ble Wenche Foss opplevd som krevende. Hun kunne være det – også dét. Hun ville ta sin plass. Og hun gjorde det. Men de som forsøkte å riste hennes intense engasjement av seg, var oftest dømt til å mislykkes.

Slik utviklet divaen et helt spesielt og nesten naturstridig fellesskap med slitere i bygd og by. Fordi hun gikk sine egne veier, fascinert som Wenche Foss var av de tapte sakene og mennesker de færreste sto opp for.

Wenche Foss fikk mennesker med en røff livsskjebne til å rette ryggen.

Thomas Widerberg

Skam som fremmedord

Da hun for over seksti år siden fikk en gutt med Downs syndrom, ble ikke dette et bortgjemt og bortforklart barn. Snarere ble Tommeliten en helt naturlig del av divaens offentlige privatliv. I en tid da psykisk utviklingshemmede ble stuet vekk i kjellere og på loft, satte Wenche Foss flomlyset på. Hun gledet seg åpenlyst over et barn som var annerledes.

Slik gjorde hun skam til et fremmedord. Foreldre som satt med en knugende følelse av at det var dem og deres barn det var noe «galt» med, fikk håp. For nå var de jo i samme båt som selveste Wenche Foss.

Det samme gjentok seg da Wenche Foss fikk brystkreft. Også den insisterte hun på å dele med en hel nasjon. Og også slik knuste hun et seiglivet tabu. For når den bejublede diva kunne være åpen om å gå videre med bare ett bryst, ja, så ble det litt mindre skummelt for andre også.

En naturlig pioner

Wenche Foss var en pioner. En naturlig pioner som ved å bruke sin egen historie jevnet veien for andre. Men slik ble hun noe så naturstridig som en diva folk flest kunne identifisere seg med. Hun ble på forunderlig vis noe divaer IKKE skal være: En av oss andre.

Så var hun da også den fødte aktivist. Wenche lot seg ikke stoppe av noe. Heller ikke gjenstridige fakta. Hun kunne se en sak. Gjøre den til sin egen. Og kjempe med det våpen divaposisjonen og en åpen adgang til mediene hadde gitt henne.

Da hun i april 2011 døde, brøt det nærmest spontant ut en diskusjon om hvilken gate eller plass som burde få hennes navn. Det måtte være noe storslått, helst en allé, mente mange. Wenche ville nok gledet seg over tanken. Likevel spørs det om hun ikke ville satt størst pris på Dagbladets intervju med to fra rusmiljøet på «Plata» ved Oslo S.:

«Det var typisk Wenche Foss å støtte sånne som oss,» sa de to. «Hun fortjener å bli hedret, og det må bli med «Wenche Foss plate.»

Indrelid Trygve

Lot oss få lytte

Wenche Foss var full av spennende og fruktbare motsetninger.

En usnobbet champagnepike som like gjerne handlet sin pappvin på polet. En feiret skuespiller aldri redd for å spille roller som sliten og «stygg». En pludrende lettvinthet hun greide å kombinere med et dypt livsalvor. Et selvopptatt Se og Hør-menneske med en helt spesiell evne til indignasjon på andres vegne.

Hun eide selv sitt nærvær. Derfor har hun ingen arvtagere. Hennes største rolle var som Wenche Foss. Ustoppelig snakket hun med oss. Og til oss. Om livet, seg selv, nyhetsbildet, rollene, menneskene, sykdommene og døden. En samtale med henne var fylt av de mest halsbrekkende assosiasjonssprang.

Wenche Foss lot oss få lytte. Det gjorde et helt Norge. Og slik ble hun av de sjeldne menneskene som flyttet oss som folk.

Derfor ble Wenche Foss et menneske som så lenge var med å identifisere et langt strekk i et land med en kort historie som selvstendig nasjon. Hun var på sitt vis identitetsskapende. Slik ble hun også ikonisk.

AKTUELL ARKIV/Scanpix

Gripende og ærlig

Det er dette som er resonansbunnen for Håkon Gullvågs mange portretter av henne. For få måneder før hun døde innledet Wenche Foss et samarbeid med landets fremste portrettmaler. Resultatet ble en gripende og ærlig portrettsyklus. Wenche visste at dette var hennes siste store forestilling. Hun var opptatt av å være veldig i live, samtidig som hun var så klar over at det ikke var lenge igjen.

Slik sto hun i to bevissthetsrom. Og slik er hun fanget opp av Håkon Gullvåg.

De siste dagene av Wenches liv var ikke spesielt lystelige. Dødsleier er jo sjelden det. Hun lå på et lite rom på Diakonhjemmet. Veggene var nakne. En blomsterbukett eller to lyste opp uten å gi spesiell glede. Men hun hadde hele tiden mennesker rundt seg. Noen brydde seg om henne.

Omtenksomme og idérike Fabian var hele tiden på leting etter noe som kunne stimulere moren. Slik kom han til å tenke på Håkon Gullvågs portrettprosjekt. Om det var mulig at et bilde var så ferdig at Wenche kunne få se det?

Modellens sengeleie

Det var det nok, men ikke helt. Håkon Gullvåg tok både utfordringen og alvoret. Malte om kapp med tiden, natten og døden, og lot oss forstå at to portretter var klar til visning på modellens sengeleie.

Fabian og jeg hentet de to bildene i kunstnerens atelier på Ekely. De luktet fersk maling og ble varsomt plassert i Fabians bil. Forsiktig bar vi dem inn og plasserte bildene på gangen utenfor Wenches rom.

Hun var i et strålende humør. «For», erklærte hun, «for første gang på mange dager smaker et glass rødvin slik det skal.» Hvilken hverdagsglede! Fabian penset forsøksvis samtalen inn på Gullvågs portretter, og fikk sin mor til å forstå at vi hadde noe med til henne.

Vi bar de to bildene inn og satte dem på sengegjerdet. Wenche så lenge intenst på dem. Målte sitt eget speilbilde grundig og alvorlig før hun endelig utbrøt: «Disse bildene likte jeg!»

«Makelause Wenche»

Så lå hun der i sengen. Så liten, tynn og gammel. Så på portrettene av seg selv. Ansiktet ble lagt i like tankefulle som granskende folder. Vi mer enn ante at her var det en kunstner som møtte en sjelsfrende. Wenche Foss så et av sine ettermæler møte blikket sitt. Det ble så stille i sykeværelset. Og det ble stille så lenge.

Så lyste ansiktet opp i et smil. Og plutselig smalt det i en av hennes like ramsalte som treffende replikker:

«Jeg tror jaggu han Gullvåg har et visst talent!»

«Makelause Wenche», for å låne Jon Fosses ord i Dag og Tid da divaen noen dager etterpå gikk bort.

Deler av denne kommentaren bygger på Harald Stanghelles essay «Modellen og maleren» i boken «Siste forestilling» (2012)