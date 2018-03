Frp rammet av påskeopprør

I Tønsberg 7. og 8. april holdes landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Arrangementet har fått en vanskelig opptakt. Et påskeopprør av #metoo-typen er på gang. En sentral tillitsvalgt i ungdomspartiet har oppført seg dårlig og mottatt en «sterk advarsel» fra Frps organisasjonsutvalg – men uten å bli kastet ut av partiet eller fratatt noe verv.

Fylkeslederen i Hordaland FpU, Martin Jonsterhaug, snakker om en regelrett skandale.

«Vi er misfornøyde med måten partiledelsen har håndtert seksuell trakassering på, og det er på tide å vise det», sier Jonsterhaug til VG.

Det har vært en prosess

En viss saksbehandling har åpenbart funnet sted. Både varslerne og den innklagede har fått komme med sine versjoner. Partiet mener at den tillitsvalgte har gått over en grense, men ikke så langt over grensen at det berettiger til tap av verv eller partimedlemskap, ei heller offentlig uthengning med navn og bilde.

Etikksjef Njåstad viser i stedet til at FpU-landsmøtet om få dager selv skal få bestemme hvem som er egnet og uegnet til å bekle verv.

Ikke alle delegatene til landsmøtet synes at dét er så greit – da de jo ikke har innsyn i organisasjonsutvalgets behandling av varslersaken. Preget er ungdommene trolig også av den heller begredelige historien som partiet for folk flest har å vise til i slike saker.

Så sent som måneden som gikk, meldte hele styret og kommunestyregruppen i Råde seg ut av Frp i protest mot partiets håndtering av varslersaken mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra Østfold.

«Man er mer opptatt av å tilsløre og tie i hjel enn av å rydde opp i en ukultur det har vært varslet om over år», hevdet Råde-politikerne i en pressemelding på sin vei ut av partiet.

18 med på opprop

Hittil skal 18 FpU-medlemmer ha underskrevet et opprop til partiledelsen.

Bystyremedlem for Frp i Trondheim, Mats Ramo, har i et leserbrev i Adresseavisen forlangt at stortingsrepresentant Helge André Njåstad trekker seg som leder av Frps organisasjonsutvalg.

«Så lenge Helge André Njåstad og hans kumpaner styrer over etiske spørsmål i partiet, så er det enkelt sagt ikke trygt for unge jenter å delta på partiarrangementer», påstår Ramo.

Ungdommens krav om åpenhet og oppvask er grunnleggende sunn. Men det er likevel ikke slik at enhver anklage om seksuell trakassering skal avstedkomme en politikers knall og fall. Saker kan variere sterkt i alvorlighetsgrad.

Den anklagede i saken som nå verserer, har kategorisk avvist at han har seksuelt trakassert noen, og et sextilbud sendt som snap til en 14-åring, var ikke noe annet enn en veldig dårlig spøk.

Taushet litt bedre enn aktiv glemsel

Partileder Siv Jensen vakte i Leirstein-saken oppsikt med å si at hun ikke kunne huske å ha hørt om varslene om at den profilerte partifellen hadde sendt pornografisk materiale til en 14-åring i Østfold.

Denne gangen har Jensen ikke sagt stort, bare via en sekretær på kontoret vist til at FpU-saken sorterer under Njålstads organisasjonsutvalg eller noen skriftlige kommentarer på sms. Den strategien er bedre enn å påberope seg hukommelsessvikt.

Men heller ikke noe mer.