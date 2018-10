I mange land forklares regjeringers seire og nederlag med frasen «It’s the economy, stupid!». I Norge kan vi få en regjerings fall det året pilene peker oppover etter krisen. Regjeringen kan falle rett etter at en blåblå regjering ble blågrønn og sentrumsorientert. Den kan falle det året politikeren som vil felle den, Knut Arild Hareide, fikk noen av sitt partis viktigste saker rett inn i førsteutkastet av statsbudsjettet. For «Its not the economy, stupid!». Nå handler det om KrF og Hareides identitet.

Da budsjettet ble ferdigskrevet i august, visste ingen i regjeringspartiene at Knut Arild Hareide (KrF) syslet med planer om å velte Erna Solberg. Det visste knapt noen i KrF heller. De visste at han strevde med mye: oppslutningen, stortingsgruppen, tydeligheten, debattene, retningen. Og de visste at han ble stadig mer grå i ansiktet, en utvikling som bare ble avbrutt av rundene der han personlig kunne rase over Sylvi Listhaug eller annet fra Frp. Dét likte velgerne. Det var gjerne i etterkant av slike runder, som da Listhaug måtte gå av i vår, at KrF fikk et opphold i det jevne siget mot bunnen av meningsmålingene. Gjennomslag for lærernorm, fjorårets store budsjettseier for KrF, ga ikke det samme puffet.