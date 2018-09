– Landet der vi ble født, respekterer oss ikke, sier tidligere Ap-politiker i Lørenskog, Aslam Ahsan, i BBC-programmet Abandoned mansions of Pakistan. – Men i dette landet, uten felles språk, religion eller kultur, respekteres vi. (...) Her ble vi en del av menneskeheten.

Ahsan snakker altså om Norge. BBC-programmet, som nylig ble sendt, handler om feriehusene en del utvandrede bygger i sine opprinnelige hjemland.

I vår spurte jeg en syrisk flyktning i Stockholm om hva han opplevde av rasisme. Han sa at han på vel tre år hadde opplevd én ubehagelig episode på et utested, men «rasisme er mest en debatt blant svensker» og «Stockholm er et paradis sammenlignet med Damaskus, også før krigen».

Han la til at somaliere og irakere nok ble dårligere behandlet enn syrere, og det skulle jo bare mangle: «Det er de som ikke har utdannelse og som er kriminelle», ifølge syreren.

Stereotype oppfatninger om «andre» er altså ikke eksklusivt for europeere og amerikanere. En stor undersøkelse av rasisme i 2013, som del av World Values Survey, tyder på at Jordan og India er verdens mest rasistiske land. De fleste vestlige land ligger langt nede på listen.

Undersøkelsen måler hvor mange som ikke ville ønske en nabo av en «annen rase». Rasisme er ikke lett å måle, for hvilket konkret spørsmål får folk til å svare ærlig?

Også rasismens slektning, muslimfrykten eller -hatet, er vrien å måle, men bildet er naturligvis et annet. En undersøkelse av negativt syn på muslimer fra Pew Research i 2017 tyder på at noen land sør og øst i Europa er verst. Ungarn kommer dårligst ut.

Stadig meldes om stygge episoder, hatkriminalitet inkludert. Høyrepopulismen vokser. Det er selvsagt knyttet til høyere innvandring, vansker med integrering, islamisme og terrorisme.

Mediebildet og politisk debatt gir inntrykk av at alt blir verre, men stemmer det?

Kanskje er det egentlig motsatt.

Integrasjonsparadokset

Den tyske sosiologen Aladin El-Mafaalani, selv av syrisk avstamning, mener det ikke er mer rasisme og muslimfrykt i dag enn før i Tyskland. Opplevelsen av slikt er derimot større. Den bunner i at innvandrere nå, i motsetning til før, forventer å bli behandlet som likeverdige. Det er i seg selv et tegn på bedre integrering.

El-Mafaalanis nye bok heter, passende nok, Das Integrationsparadox, altså “Integrasjonsparadokset”.

I et stort intervju med Der Spiegel (juli 2018) drar han en parallell: «På sekstitallet følte kvinner seg mindre diskriminert enn i dag. Siden har følelsen av diskriminering vokst like raskt som den reelle diskrimineringen har sunket. Høyere deltagelse fører til høyere forventninger om likeverd. Forventningene skaper større følsomhet for forskjellsbehandling.»

Fremgang skaper konflikt

El-Mafaalani var før professor ved Ruhr-universitetet i Bochum, men er i dag integreringsansvarlig for regjeringen i delstaten Nordrhein-Westfalen. Han argumenterer for at integreringen i Tyskland går «bedre enn noensinne» og viser blant annet til resultater fra skoleverket.

Samtidig fører vellykket integrering uvegerlig til mer konflikt.

Ett eksempel: Før bar kun muslimske renholdere hijab. Da brydde ingen seg. Nå dukker hijaben opp i mange yrker. Da blir en del provosert. Men utviklingen viser fremskritt, noe andre har påpekt før. Flere muslimske kvinner – ikke bare en liten, liberal gruppe – gjør sitt inntog også i yrker med høy lønn og status.

«Små forskjellers narsissisme»

Majoriteten og minoriteten blir likere hverandre, mener El-Mafaalani. Det som viser seg, er hva den legendariske psykiateren Sigmund Freud kalte «de små forskjellers narsissisme». Etter hvert som folk kommer tettere på hverandre, blir de mer opptatt av det som skiller.

Det er ikke bare dårlig integrerte innvandrere som gir høyrepopulister oppsving, det er like mye de godt integrerte, de som blir konkurrenter om jobber og boliger. Og de som deltar for fullt i offentlige debatter.

Islamismen og høyrepopulismen er begge rettet mot fortiden, reaksjoner mot en positiv utvikling, mener El-Mafaalani. Begge er dømt til å tape.

Ikke mer negative

En fersk, tysk undersøkelse styrker vurderingen hans: Tross flyktningbølgen i 2015, tilspisset debatt og voldsepisoder siden da, har tyskere flest ikke fått et mer negativt syn på flyktninger og innvandrere.

Lignende tall finnes for Norge. Befolkningen som helhet blir mer positiv til innvandrere. Innvandrere i Norge er også jevnt over tilfredse. Såkalte tredje generasjons pakistanere oppfatter seg naturlig nok snarere som nordmenn. Fremskrittspartiet står relativt svakt der innvandrerandelen er størst, altså i Oslo.

Et par undersøkelser fra Europa: Tallet på høyreekstreme drap sank mellom 1990 og 2015, tross økt innvandring. Det er flere europeere som ønsker lavere innvandring, enn høyere, men mange synes dagens nivå er passende og majoriteten har ikke noe negativt syn på minoriteter.

Mange vil uansett protestere mot El-Mafaalanis idealisering av et samfunn med økte motsetninger. Det er jo presis hva de ikke vil ha.

Uroen består

De fleste er urolige for noe. Mange innvandrere er urolige for eksempel over å bli utsatt for generell mistro og begrensede muligheter på arbeidsmarkedet.

I majoritetsbefolkningen har uroen ymse røtter. Jeg er urolig for ytringsfriheten i det som blir stadig mer av en krenkelseskultur, samt for kvinners og homofiles rettigheter. Andre vil være mest bekymret for velferdsstatens bærekraft. Atter andre er redde for selve religionen islam.

Diskusjonene om omfanget av innvandring og hva som fungerer i integreringspolitikken, vil fortsette, men Vesten er uansett i endring. Antagelig sitter heller ikke sosiolog Aladin El-Mafaalani på fasit, men budskapet hans bør kunne berolige begge fløyer litt: Det går bedre enn mange tror.