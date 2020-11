Det dummeste Vedum nå kan gjøre, er å erklære seg som statsministerkandidat

Det dummeste Trygve Slagsvold Vedum nå kan gjøre, er å erklære seg som statsministerkandidat. Derfor gjør han det heller ikke.

Skjuler det seg en statsministerkandidat bak masken? Olav Olsen

25 minutter siden

Det er nok av fristelser for en Senterparti-leder i sterk medvind:

Skyhøye meningsmålinger der Sp truer Arbeiderpartiets posisjon som største parti på rødgrønn side. Overivrige partifolk som heier frem sin populære leder. En hærskare journalister som stadig repeterer spørsmålet om han ikke er klar for landets gjeveste politiske tillitsverv. Og popularitetsmålinger som viser at Vedum ligger jevnt med Ap-leder Jonas Gahr Støre når det spørres om hvem av de to som foretrekkes som statsminister.