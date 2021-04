Dette abortvedtaket har Kjell Ingolf Ropstad bidratt til

Arbeiderpartiet vil ha selvbestemt abort til uke 18, men sliter med å si det rett ut.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre godtok et mer liberalt punkt om abortloven i partiprogrammet enn han egentlig ønsket. Foto: Torstein Bøe, NTB

Har Kristelig Folkeparti-leder Kjell Ingolf Ropstad æren for at Arbeiderpartiet nå vil endre abortloven?

For bare to år siden ble et forslag om å fjerne ordningen med abortnemnder for abort etter uke 12, stemt ned på Aps landsmøte. Den gang var tidligere statsminister og partileder Gro Harlem Brundtland en viktig stemme i debatten. Få minutter før avstemning advarte hun i et VG-intervju mot å myke opp loven.