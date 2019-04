I 2017 ble Sannfinnene et nesten nytt parti. Det ledes nå av Jussi Halla-aho, som to ganger er dømt til bøter, bl.a. for hets mot folkegruppe. Anders Behring Breivik siterte ham i sitt manifest.

Gjennom tyve år bygde utenriksminister Timo Soini opp Sannfinnene fra restene av Landsbygdspartiet til et regjeringsparti. Ved valget i 2011 spratt partiet frem fra beskjedne fire til hele 19,1 prosent oppslutning. Det handlet om finanskrisen og EU-motstand.

I 2015 tok Soini partiet inn i regjering med Centern og Samlingspartiet (Høyre), og to år senere gikk han av som partileder.

”Rørøs-splittelse”

Da landsmøtet valgte Hallo-aho etter Soini i 2017, sprakk Sannfinnene som norske Venstre på Røros i 1972. De to sto sammen i kritikken av EU og globaliseringen, men Halla-aho dyrket også innvandringsmotstanden. Da den velutdannede professortypen ble partileder, meldte alle Sannfinnenes statsråder og flertallet i riksdagsgruppen seg ut av partiet på dagen. De dannet det som i dag kalles De blå, som velgerne kanskje også kaster ut av Riksdagen.

Det er blitt for langt fra avmakten på landsbygda til baksetet i utenriksministerens bil.

Overgrep, biler og kjøtt

Derfor er Halla-aho blitt godtatt også av opprinnelige Soini-tilhengere. Men det var først etter at flere innvandrere ble arrestert for voldtekter av mindreårige jenter i høst at den store fremgangen startet: Fra knapt 8–10 prosent før jul til rundt 16 prosent nå.

I tillegg til innvandring, markerer Halla-aho en annerledes klimapolitikk. Der alle andre partier er negative til kjøtt og privatbilismen, er han ikke bekymret for at Finland har en av Europas eldste bilparker med omfattende import av brukte bensin- og dieselbiler.

– Folk må få kjøre de bilene de vil og spise kjøtt, sier Sannfinnene, som i fremgangen også lokker akademikere.

Fragmentert partisystem

Finlands regjering med Centern og Samlingspartiet i spissen gikk av i mars fordi den ikke fikk igjennom en stor omsorgs- og distriktsreform. Begge partier var dobbelt så store som Sannfinnene for fem måneder siden. Nå viser målinger at Halla-aho er gått forbi begge.

Kanskje får ingen partier over 20 prosent. Det vil være første gang i Finlands valghistorie. Socialdemokraterne leder på oppløpssiden, men daler og hører pusten fra Sannfinnene.

Bør bite negler

Mange som sympatisører med et omstridt parti vegrer å svare ærlig på hvem de vil stemme på, men valgresultatet i Sverige i fjor tyder på at søsterpartiet Sverigedemokraternas velgere hadde stått frem i meningsmålingene.

Et annet usikkerhetsmoment er at Sannfinnene har vunnet så mange sofavelgere at det er usikkert om disse kommer seg opp av sofaen og får stemt. Men det er meldt pent vær. Grensen mellom Norge og Finland er 736 kilometer, omtrent som en biltur fra Trondheim til Risør. Sør for grensen til Norge bør de etablerte partiene være nervøse i dag.

Det vil være overraskende om ikke Jussi Halla-aho blir en valgvinner.