Skal man få færre selvmord, er det nok viktigere å snakke om livet enn om døden | Frank Rossavik

Tankene er aldri langt unna: Er det jeg gjør, verdt noe? Tilfredsstiller jeg andres forventninger? Er jeg den jeg vil være eller den jeg gir inntrykk av å være? Snakker andre stygt om meg, og har de grunn til det? Svikter jeg i parforholdet, slik at hun eller han snart forsvinner? Gjør jeg det jeg kan for barna? Gjorde jeg nok i deres første leveår? Har de cirka 80 årene som raser forbi, med stadig mindre glede og mer smerte, mening? Og hvis livet ikke har mening for meg, gjør jeg vel bare situasjonen verre for andre ved å være her?

«Sometimes I wonder if suicides aren’t in fact sad guardians of the meaning of life», sa den tsjekkiske dramatikeren og politikeren Václav Havel en gang. Jeg har brukt sitatet flere ganger, også i tekster.