Han vil virkelig ha den jobben

Nicolai Tangen må være en av dem i verden som har betalt aller mest for en ny jobb.

Kommentar

Nå nettopp

I slutten av mai sa Nicolai Tangen at han aldri ville søkt på jobben som sjef i Oljefondet hvis det var et krav at han skulle kvitte seg med eierskapet i Ako Capital, som han har bygget opp.

Nå gjør han det likevel. Det er han nødt til dersom han skal tiltre 1. september.