USA vil trappe opp handelskrigen med Kina. Årsaken er at forhandlingene om en handelsavtale går for sakte, ifølge president Donald Trump.

Nyheten tok mange på sengen. De fleste ventet at partene nærmet seg en løsning, slik amerikanske medier har meldt en rekke ganger i løpet av de siste månedene. Det er fortsatt mulig at utspillet fra Trump er et forsøk på å vinne nye innrømmelser i sluttspurten, og at landene blir enige til slutt. Men risikoen for at forhandlingene bryter sammen, og at handelskrigen blir langvarig, har økt.

Handelskriger er hverken gode eller enkle å vinne, slik Trump har hevdet. De økte tollsatsene gjør importvarer dyrere og rammer amerikanernes kjøpekraft. IMF anslår at størrelsen på USAs økonomi vil bli redusert med opptil 0,6 prosent dersom landet innfører en toll på 25 prosent på all kinesisk import, noe Trump har truet med. IMF finner heller ingen holdepunkter for at en handelskrig vil redusere USAs handelsunderskudd. Det er dette som synes å være presidentens hovedmål.

Demokrater kvesser knivene

Når Trump likevel tar sjansen på å trappe opp konflikten, er det fordi USAs økonomi går svært godt. Ledigheten er på 3,6 prosent, den laveste siden 1969. Kinas økonomi har dessuten vist større svakhetstegn enn den amerikanske, og landet har mer å tape på en full handelskrig, ifølge IMF.

I tillegg frykter Trump å bli stemplet som ettergivende overfor Kina. Det er et lite paradoks, for i presidentvalgkampen markerte Trump seg ved å gå hardt ut mot kineserne. Han anklaget blant annet landet for «å voldta» USA.

Det å innta en tøff linje overfor Kina har bred støtte langt inn i det demokratiske partiet

Trumps politiske motstandere bruker ikke akkurat samme retorikk, men det å innta en tøff linje overfor Kina har bred støtte langt inn i det demokratiske partiet.

– Det er bekymringsfullt at Donald Trump kan komme til å la Kina slippe unna ved at de lover å kjøpe amerikanske jordbruksprodukter, har Ron Wyden, en demokratisk senator fra Oregon tidligere uttalt til The New York Times.

De fremste Kina-kritikerne i USA ønsker seg nemlig store strukturelle endringer i kinesisk økonomi. Blant annet vil de at Kina skal kutte i subsidier til statseide selskaper. Mange vil også ha endringer Made in China 2025-strategien, kinesernes plan for å bygge opp selskaper innen høyteknologiske industrier. Men alt som smaker av forsøk på å stagge Kinas økende globale innflytelse, blir avvist i Beijing. Heller ikke der tåler lederne å tape ansikt.

Hva kan Trump si ja til?

Spørsmålet er hva Trump til slutt sier seg fornøyd med. Presidenten later til å være mer opptatt av å få til eksportvekst og tollkutt enn å presse gjennom store endringer i kinesisk økonomi.

Trump har allerede reforhandlet handelsavtaler med Mexico, Canada og Sør-Korea. Han solgte avtalene som store seiere, selv om Trump i realiteten ikke fikk til altfor mye. USITC, et statlig byrå, anslår for eksempel at den nye avtalen med Mexico og Canada vil øke bruttonasjonalproduktet med 0,35 prosent og antall jobber med 0,12 prosent. Det er noe, men ikke den omveltningen Trump har presentert det som.

Kanskje kommer presidenten til å forsøke det samme igjen med Kina. USA er på vei inn i et valgår, og det er ikke gitt at Trump vil tjene på å ha en handelskrig gående. Særlig ikke dersom økonomien i USA begynner å harke, og børsene, som presidenten er svært opptatt av, fortsetter nedover.

Ethvert forsøk på å selge en dårlig avtale med Kina som en seier, vil imidlertid bli forsøkt avkledd. For her er det ikke snakk om allierte som Canada og Sør-Korea, men om USAs største globale konkurrent. Det vil Trumps motstandere trolig bruke for alt det er verdt. Kina-refseren risikerer å få smake sin egen medisin.