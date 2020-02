Senterpartiet har knekt FrP-koden. Sånn delvis, i alle fall.

For da Geir Pollestad, Senterpartiets leder for næringskomiteen i Stortinget, skulle fyre av en salve mot eliten etter Michelin-showet i Trondheim i går kveld, endte han med å fomle så til de grader med muskedunderen at han skjøt seg selv i foten.