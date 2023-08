Sur stjerne kan endre tysk politikk

Sahra Wagenknecht er ikke så jovial, men hvem trenger en jovial politiker?

Publisert: 24.08.2023 08:30

Et nytt parti møtes ofte med et skuldertrekk. I Tyskland er det nå motsatt. Mange har høye skuldre. De venter på at Sahra Wagenknecht og hennes folk endelig skal bryte ut av venstrepartiet Die Linke og stifte sitt eget parti. Det har vært varslet i flere år nå.

Die Linkes tidligere parlamentariske leder og dets eneste stjerne kan sende partiet under alle sperregrenser for godt. Det har slitt lenge.