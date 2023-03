Er det best slik?

Anette Trettebergstuen fastholder at høyere priser på bøker er best for alle.

Kulturminister Anette Trettebergstuen legger frem ny boklov på klassisk Ap-vis.

29.03.2023 20:21

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

Et vanlig munnhell for å karikere landsfader Einar Gerhardsen, etterkrigstidens store statsminister, er å legge stemmen dypt og si: «Det er best slik».

Kanskje kom ordene aldri fra Gerhardsens munn. De kan likevel betegne Arbeiderpartiets velment harde styring i glanstiden. Paternalismen var aldri langt unna. Regimet visste best.