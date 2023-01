Fluenes herrer

06.01.2023 07:29

Rebellene i Kongressen vil brenne ned huset for å redde det.

«Jeg vil ikke fjerne staten helt. Jeg vil bare at den skal bli så liten at jeg kan kvele den i et badekar».

Det kjente sitatet tilhører Grover Norquist, en konservativ aktivist som har hatt stor innflytelse på det republikanske partiet i Washington DC. Det er et av de beste eksemplene på hvordan deler av den amerikanske høyresiden tenker om den føderale staten.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn