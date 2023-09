Høyres velgere angrer ikke. Foreløpig.

Det har stormet rundt Høyre-leder Erna Solberg de siste par ukene. Vis mer

Erna Solbergs trøbbel med habilitet preller av.

Publisert: 28.09.2023 18:00

To målinger tyder på at rabalderet om tidligere statsministergemal Sindre Finnes’ aksjehandling ikke skremmer velgerne vekk fra Høyre. Målingene er gjort av Norstat for NRK og Aftenposten.

I målingen der folk er spurt om hva de ville stemme hvis det var kommunevalg i morgen, går Høyre litt frem sammenlignet med valgresultatet.