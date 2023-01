Kjendiser kan lide på første klasse

25.01.2023 19:24

Flere land vurderer forbud mot privatfly. Det er fornuftig.

Ingenting oser mer av arrogant elite enn kjendiser som tar privatfly for å redde klimaet.

Slik som da Leonardo DiCaprio stakk fra filmfestivalen i Cannes til New York. For å ta imot en miljøpris. Dagen etter var han tilbake på Rivieraen for å feste videre.

