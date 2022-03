Kina er Russlands venn – så lenge det ikke koster noe

24. mars 2022 21:54 Sist oppdatert nå nettopp

Kinas leder Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin er gode venner.

Kina støtter Russland i retorikken. Men økonomisk lar de Moskva få svi.

Myndighetene i Beijing nekter fremdeles å kalle krigen i Ukraina for en invasjon. Kina har dessuten slukt med søkke og snøre den russiske fortellingen om at Natos utvidelse østover skapte en prekær situasjon for sikkerheten. Det er USA og Natos skyld at Russland gikk inn i Ukraina.

Eventuelt, og kanskje mer sannsynlig, bruker kinesiske myndigheter den fortellingen til egen vinning. Under en konferanse i Beijing på lørdag sa viseutenriksminister Le Yucheng at krisen i Ukraina kan brukes som et speil på sikkerhetssituasjonen i Asia.