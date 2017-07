Tarmtotter bryr seg ikke om Gud | Ingeborg Senneset

«Da jeg ikke fikk vondt, forsto jeg at jeg hadde blitt helbredet.»

I en Facebook-video forteller en elev ved Acta Bibelskole, her brukt som levende reklameplakat for skolens nye helbredelseslinje, at laktoseintoleransen hans forsvant ved hjelp av bønn.

«Jeg var på en konferanse, og der kom det opp et kunnskapsord (sic) om laktoseintoleranse, som jeg da led av. Så gikk jeg frem og fikk forbønn, og opplevde at Gud møtte meg der og at jeg ble bedt for. Men så turte jeg ikke å teste det ut. Så ble jeg bedt for flere ganger etterpå på helberedelsesrommet. Og til slutt ble jeg utfordret: Nå må du bare teste det!»

Det gjorde han – og det gikk ifølge ham helt fint.

Tarmene reagerte med andre ord ikke lenger på melkesukker – noe som burde tilsi at bønn bidro til økte mengder av enzymet laktase i tynntarmens slimhinner.

Diabetes, brukne bein og matallergi

Videoen er ikke et alenestående fenomen. Rektor Egil Elling Ellingsen har i avisen Norge i dag fortalt at en 10 år gammel jente ble helbredet fra matallergi etter forbønn, og om en person som ble helbredet fra en alvorlig form for diabetes.

Gjennom NRK-serien «Guds lærlinger», fikk skolen vist bibelskoleelever som forsøkte å gro et brukket bein ved å påkalle Jesus. Margreth Olins film om Snåsamannen slo alle rekorder. I VGTV-serien «Frelst» så vi pastorsønnen, i dag agnostiker, Anders Torp forsøke å helbrede folk i Oslos gater.

Torp har i bokform og i flere medier delt erfaringer med healing og demonutdrivelser, og har selv «helbredet» folk på gaten, ikke i ulik stil det som vises i Actas video. Han meldte seg torsdag fortjenstfullt i kommentarfeltet under videoen.

Der nevner han nøkkelordet placeboeffekt – en reell, påvisbar helsemessig effekt av tro, som på ingen måte skal kimses av. Å utnytte troens makt for bedre helse er i beste fall en god utnyttelse av karismatiske menneskers evne til empati og omsorg. Men maktperspektivet fordrer også varsomhet.

Den tidligere «helbrederen» Torp skriver helt riktig at hvem som helst kan lære om placebo og bli en helbredelsespredikant. Det bibelskoleelevene bør rustes til er å møte de mange korrupte religiøse der ute.

Tarmtotter bryr seg ikke om Gud

Om skolen ikke vil ta grep selv, her er en kortliste til de som måtte se videoen, eller annen reklame for helbredelse:

1. Tarmtotter bryr seg ikke om Gud. Barn og voksne kan bli svært syke dersom de prøver teorien Acta eller andre «helbredere» fronter.

2. Dette handler ikke om elevene, heller ikke hovedpersonen i videoen. At Bibelskolen bruker ham som en levende reklameplakat – i denne typen markedsføring – er det kritikkverdige.

Personlig tro skal beskyttes og respekteres. Handlinger som er begrunnet i tro, men som kan skade andre, er noe helt annet.

3. Kritikk av religiøs reklame er ikke et angrep på tro. Det er et forsvar for fornuft.

