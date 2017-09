Det er de viktigste «rundetidene» i den siste analysen Respons Analyse gjør for Aftenposten, BT og Adresseavisen før fasiten kommer i mandagens thrillervalg.

Sammenlignet med forrige ukes måling er det Frp og Miljøpartiet De Grønne som går mest tilbake, mens SV, Senterpartiet og Høyre har vunnet flest velgere den siste uken. Blir dette valgresultatet, blir det flertall for de fire partiene som utgjør grunnlaget for Solberg-regjeringen.

Lavere enn i 2013

Dette til tross for at både Høyre og Frp nå ligger rundt to prosentpoeng lavere enn ved seiersvalget for fire år siden. Frp har falt hele 2,3 prosentpoeng den siste uken. Fallet skjer imidlertid fra en god Frp-måling som ble tatt opp mens oppstyret rundt innvandringsministerens Rinkeby-besøk var på sitt mest intense. Det er dessuten verdt å merke seg at både Høyre og Frps oppslutning på dagens måling ligger svært nær et gjennomsnitt av septembermålingene, slik Poll of polls har beregnet det.

Det styrker tallenes troverdighet.

Arbeiderpartiet ligger lavere på Respons-målingen enn gjennomsnittet av målingene viser – 25,6 mot 27,0. Et slikt nivå kan knuse Jonas Gahr Støres håp om å overta statsministerstolen fra Erna Solberg. Det er heller ikke slik at Ap kan finne trøst i at partiet har flere 2013-velgere sittende på gjerdet enn hovedmotstanderne Høyre og Frp har.

Det har vært mye snakk om meningsmålinger det siste året. Har meningsmålingene noe å fortelle oss?

Selvransakelse i Ap

Aps problem er at partiet fortsatt lekker i alle retninger. Først mistet Ap velgere til Senterpartiet. Nå er det SV som tar imot misfornøyde Ap-velgere. Men det gjør også Høyre. Og det er den siste velgergruppen Ap må vinne tilbake hvis et regjeringsskifte skal være innen rekkevidde. Uansett går det mot et valgresultatet som vil innlede en selvransakelsens tid hos det norske sosialdemokratiet. For noe har gått forferdelig galt for Arbeiderpartiet i denne valgkampen.

Ofte spriker meningsmålingene så mye at det er svært vanskelig å vite hvilket nivå partiene egentlig ligger på. Helt siden den første augustmålingen kom har imidlertid den fallende Ap-trenden vært entydig. Erfaringen fra tidligere har vært at Aps berømmelige valgkampmaskin har maktet å løfte partiets oppslutning de siste ukene. Det har vi ikke sett noe av i år.

Miljøpartiet De Grønne faller med hele 2 prosentpoeng. Det er mye og kan være et tilfeldig utslag. For en uke siden lå partiet på 4,7 prosent hos Respons. På Poll of polls gjennomsnitt er det like under sperregrensen, 3,8 prosent. Derfor kan MDG fortsatt bli valgnattens joker.

Det samme kan Venstre. I alle fall hvis partiet holder seg over sperregrensen. Det synes mer realistisk enn på svært lenge. De to siste Respons-målingene viser en klar tendens til taktisk stemmegivning til Venstres fordel. Ikke overraskende er det Høyre-velgere fra 2013 som nå går til Venstre for å sikre et borgerlig flertall. Vi har sett det samme fenomenet også ved tidligere valg.

Fikk du med deg den siste Oslo-målingen? Den viser at småpartiene «spiser opp» Arbeiderpartiet.

Få på gjerdet

Mye uventet skal skje de siste dagene om ikke Senterpartiet gjør et meget godt valg. Gjennomsnittlig ligger partiet på drøye ti prosents oppslutning. Også SV kan komme til å få et klart løft fra 2013-resultatet på 4,1 prosent. September-gjennomsnittet er på 5,5 prosent, mens partiet måles til hele 7,3 prosent på dagens måling. Et slikt resultat vil i så fall være den endelige friskmeldingen etter nedgangen åtte rødgrønne regjeringsår utløste.

Ved flere tidligere valg har vi sett at SV mister velgere til Arbeiderpartiet jo nærmere valgdagen nærmer seg. En slik tendens er det umulig å få øye på nå. Og det til tross for at dette er det tydeligste statsministervalget på svært mange år. Det er jo helt usikkert hvilke regjeringskonstellasjoner valgresultatet åpner for, men det er helt sikkert at det er Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som om knappe fire måneder holder nyttårstalen. Ingen andre er aktuelle.

Det kan se ut til at Ap har mistet det styringstillegg velgerne ofte har utstyrt partiet med. Om valget bekrefter dette, ja, så er det et meget alvorlig tegn for «ørnen blant partiene». Ikke minst fordi den siste store Velgerunderøksleen viser at for 2/3 av velgerne er regjeringsspørsmplet helt sentralt.

Det eneste sikre akkurat nå ser imidlertid ut til å være at stortingsvalget blir en thriller. Svært mange velgere bestemmer seg de siste dagene, ja, mange først på selve valgdagen. Det er imidlertid ikke slik at det nå sitter uvanlig mange velgere på gjerdet. Hele 83 prosent av de spurte oppgir denne uken et partivalg til Respons.

Det er trolig høyere enn fremmøteprosenten vil være på mandag. Derfor er det nok ingen av partiene som kan håpe på at flokkevis av gjerdesittere disse siste innspurtdagene skal løfte resultatet.