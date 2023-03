Den tunge bagasjen fra Irak

17.03.2023 14:50

Tirsdag er det 20 år siden invasjonen i Irak – et feilgrep Vesten nå svært gjerne skulle ha vært foruten.

Ukraina-krigen er ikke mulig å forsvare. Verden har ikke på lange tider sett et grovere overgrep mot et land og et folk og mot folkeretten.

Men den russiske presidenten Vladimir Putin lar seg ikke belære om dette. Han slår mye heller tilbake mot de umoralske og løgnaktige lederne i det skinnhellige Vesten. De har null respekt for lov og rett, slik Putin ser det.