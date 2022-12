Er Bogstadveien den perfekte bygaten?

27. des. 2022 22:49 Sist oppdatert 6 minutter siden

Boken «Bogstadveien – en gate blir til» byr på mye bra lesestoff for Oslo-nerder og alle som er opptatt av byutvikling.

Levende førsteetasjer. Et variert næringsliv. Bygårder der folk bor. Bogstadveien har det meste byutviklere etterlyser.

Hvordan skaper man godt byliv? Debatten har økt med intensitet de siste årene. Det skyldes store byutviklingsprosjekter over hele Oslo og i regionen rundt. Ofte henvises det til utlandet med stjerner i blikket. «Å, hvis bare Oslo var mer som Berlin eller København!»

Et fellestrekk for disse byene er at det finnes mange gater der det både er et mangfoldig næringsliv og bygårder der det bor folk. Det skaper et levende nabolag.

