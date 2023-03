Når kamp mot demokratiet blir en inntektskilde

02.03.2023 08:01

Fox News-eier Rupert Murdoch (til venstre) og tidligere president Donald Trump.

Fox News visste at kanalen spredde løgner på Donald Trumps vegne, men blir den dømt for det?

Valgfusk ødelegger selvsagt et demokrati. Også utbredte, men falske påstander om valgfusk ødelegger demokratiet. På en måte er det siste verre. Valgfusk kan av og til bevises. Påstander om fusk kan aldri fullt ut motbevises.

Dominion Voting Systems, et av selskapene som leverer valgutstyr i USA, gjør et forsøk likevel. Dominion har saksøkt TV-kanalen Fox News for ærekrenkelser. Kravet lyder på 1,6 milliarder dollar, 16,5 milliarder kroner.

