Kometen fra Roma blir verdensstjerne

Nå nettopp

Giorgia Meloni har ridd rett til himmels på valgseieren i Italia. Klarer hun å møte forventningene?

«Begynn med å gjøre det som er nødvendig, deretter det som er mulig, og plutselig klarer du det umulige.»

Sitatet tilhører helgenen Frans av Assisi. Nylig ble det brukt av Giorgia Meloni, Italias påtroppende statsminister, for å beskrive oppgaven hun står overfor. Den er i kategorien umulig. Hun skal styre et land der politikken er et minefelt, og der økonomien hele tiden sjangler på kanten av stupet.