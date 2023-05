Kan noen snart dra i nødbremsen?

Skjermer har stor plass i barns liv.

Kast nettbrettene ut av barneskolen. Det er alvor nå.

18.05.2023 07:47

Mange foreldre går rundt med klump i magen. Barna kommer hjem første skoledag uten bøker. I stedet har de fått et nettbrett.

Der skal de få tilsendt bilder av boksider for å lære å lese i stedet for selve boken. De skal bruke de stabbete fingrene sine og på ubehjelpelig vis skrible bokstaver på touchskjermen i stedet for å holde i en stor blyant og skrive i en bok.