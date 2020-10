Det verste for Forsvaret er løfter uten penger

Det ble pinlig for regjeringen da Stortinget sendte langtidsplanen for Forsvaret i retur. Den var for dårlig. Nå gjør Frank Bakke-Jensen et nytt forsøk.

Nå nettopp

Det var ikke den sikkerhetspolitiske analysen om gjorde at et flertall på Stortinget – Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet – avviste den lenge varslede langtidsplanen. Snarere var det manglende samsvar mellom truslene som beskrives og midlene som gis for å bekjempe dem.