Det går an å være både nysgjerrig og kritisk

«Vår viktigste felles interesse er kamp mot klimaendringer», skriver Erik Solheim om Kina. Betyr det at Vesten må lukke øynene for groteske brudd på menneskerettighetene?

Norge må unngå konfrontasjon med Kina. Det skriver Erik Solheim, tidligere leder for FN Miljø, i et engasjert innlegg i Dagens Næringsliv. Skal Vesten lykkes i forholdet til Kina, «må vi være mer nysgjerrige», mener han.

Nøyaktig hvem som ikke er tilstrekkelig nysgjerrig, er ikke så lett å få grep på. Men nå som EU innfører sanksjoner mot Kina for første gang på over 30 år, kan man anta at han for eksempel sikter til hvordan Vesten reagerer på Kinas behandling av uigurene.