Støre (eller Vedum) – Solberg 100 – 69

Det må et under, et ørlite mirakel og en vekkelse til for at Erna Solberg skal beholde flertallet.

Statsminister Erna Solberg ligger an til å miste makten i september. Foto: Olav Olsen

43 minutter siden

Det kan bare sies slik: Statsminister Erna Solberg ligger svært dårlig an foran stortingsvalget i september.

Det bekreftes av Norstats nye måling for Aftenposten og NRK. Et valg nå ville gi et solid flertall for en ny regjering.